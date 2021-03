¿Comería grillos? En Ecuador se preparan ‘snacks’, suplementos y platos con esa proteína

Consumir grillos no suena tan apetecible, sin embargo, su alto contenido nutricional los ha convertido en uno de los llamados alimentos del futuro. En Ecuador, Crick Superfoods y Sargrillo elaboran productos a partir de estos insectos.

La emprendedora quiteña Francisca Castellanos lanzó en marzo del 2020 la empresa de alimentos Crick Superfoods, que produce nachos, tortillas y ‘toppings’ a base de proteína de grillo.

Castellanos estudió Relaciones Internacionales en México. Allí desarrolló un proyecto para disminuir la desnutrición en comunidades vulnerables con alimentación basada en proteína de grillo. “Entendí el bajo impacto ambiental y el alto impacto nutricional de estos alimentos”, dice.

Durante este año, el emprendimiento busca fortalecer las tres líneas de productos y lanzar una nueva, de proteína para batidos y recetas como 'pancakes'.

El proceso de elaboración arranca con el cultivo de grillos en una granja de ambiente controlado con patente de manejo de especies autorizada por el Ministerio de Ambiente. Después se deshidratan y muelen y el siguiente paso es mezclar los ingredientes para crear los alimentos finales.



Otra marca ecuatoriana que elabora alimentos para el consumo humano a partir de grillos es Sargrillo. Esta marca cría saltamontes con el fin de convertirlos en ‘snacks’ y para proveer a otros emprendimientos, como Crick. También provee los insectos a restaurantes como Viva Zapata.

El herpetólogo Diego Almeida está detrás de este emprendimiento. Su objetivo es ofrecer una alternativa rica en nutrientes para combatir la desnutrición. Elabora grillos con sabor a limón, picante y salado.

“Se los presenta enteros para romper barreras, que la gente vea al grillo y sepa que es un animal sano”, dice.

Almeida también hace un suplemento multiprotéico a base de harina de grillo con otros productos altos en fibra y una harina de grillo 100% concentrada.



Los grillos son un ‘superalimento’

Desde Crick aseguran que los grillos tienen todos los aminoácidos esenciales, más hierro que las espinacas, más vitamina B12 que la carne de res y más calcio que la leche. Los insectos también son ricos en ácidos grasos, fibra y micronutrientes como cobre, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y cinc.

El ingeniero en alimentos Roberto Ordóñez publicó a inicios del 2021 el artículo de investigación ‘Edible insects: a food alternative for the sustainable development of the planet’ (Insectos comestibles: una alternativa alimentaria para el desarrolloro sustentable del planeta) en la revista Journal of Gastronomy and Food Science del Basque Culinary Center.

En el artículo, el también docente universitario dio a conocer una investigación sobre la viabilidad de tener una alternativa a la carne animal. “No solamente vi los grillos, hay casi 2000 especies de insectos considerados comestibles según la FAO”, dice.

Uno de los datos más interesantes de los grillos, dice, es que son de alta biodisponibilidad, es decir, el cuerpo humano los digiere con mayor facilidad, en relación a otras fuentes de proteína.

Si bien son un alimento completo, es importante que se siga realizando estudios sobre los grillos y otros insectos, de acuerdo con Ordóñez. Por ejemplo, indica, se deben realizar análisis para saber en qué etapa de desarrollo tienen la mayor cantidad de nutrientes.