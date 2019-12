La protección del océano en el centro de los debates en la COP25

LEA TAMBIÉN

Diecisiete países se han sumado hasta el momento a la "High ambition coalition for people and nature", una iniciativa liderada por Costa Rica y Francia y que pretende englobar a naciones ambiciosas climáticamente, según ha explicado, hoy 6 de diciembre del 2019, la representante costarricense en la Cumbre del Clima de Madrid.

Así lo ha anunciado la viceministra costarricense del océano, Haydee Rodríguez, en el debate ¿Qué nos dice el océano?, dónde se abordó el tema que centra hoy la XXV Cumbre de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP25).



Rodríguez ha explicado, tras finalizar el debate organizado en el pabellón de España, que la iniciativa, conocida como "meta 3030", pretende aunar a países comprometidos con el medio ambiente para llegar a la protección del 30 % de ecosistemas terrestres y marinos en 2030.



La medida ha reunido hasta el momento a "17 países europeos y latinoamericanos, pero pretende sumar muchos más para 2020", según Rodríguez, quien ha subrayado que será presentará en la reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en junio próximo en Marsella (sur de Francia).

Una forma de dar respuesta a la pérdida de Biodiversidad



"Consideramos que la única forma de dar respuesta a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad y dar bienestar a las personas es buscar soluciones que la naturaleza nos da y solo con una coalición de alta ambición se podrá lograr", ha precisado.



Por su parte, la directora de la Oficina española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha dicho que España busca consolidar el 12 % de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de la Red Natura 2000, la mayor red del mundo para la conservación de la biodiversidad, y ampliar esas zonas, con la participación de la ciencia como herramienta fundamental para la toma de decisiones.

"El océano afronta un situación difícil", por lo que es necesario "medir la vulnerabilidad y los efectos de los fenómenos meteorológicos que están afectando -sobre todo a la zona litoral- con tecnología y herramientas que den una mejor perspectiva", ha precisado.



"No hay otra opción para el futuro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un proceso que deben incorporar quienes hacen las políticas y la legislaciones", según Ulargui.



Por su parte, el coordinador de la iniciativa "Because the Ocean", el francés Rémi Parmentier, ha recordado que España fue el primer país en apoyar la llamada de atención realizada por el Principado de Mónaco para incorporar el océano en la agenda de la cumbres, iniciativa seguida posteriormente por China.

Las AMP, herramientas para reducir la presión sobre lso océanos



Y en el mismo acto, el embajador y enviado especial de las Naciones Unidas para el Océano, Peter Thomson, ha agregado que "las AMP son una buena parte de la solución para reducir la presión sobre el océano y una herramienta para proteger los ecosistemas".



Thomson ha agradecido a España y Chile por incluir el Océano como esta central de esta COP25, porque el establecimiento de las redes de AMP "ayuda a aumentar la resiliencia de las zonas litorales".



"No podemos salir iguales como personas tras asistir a esta COP25" por lo que es necesario realizar todo el esfuerzo para conseguir la meta 3030 porque "no hay un planeta saludable sin un ecosistema marino saludable", ha concluido.



En el debate han intervenido, entre otros, Melania Guerra, oceanógrafa del Polar Researcher de Costa Rica; el belga Jean-Pascal van Ypersele, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC); la estadounidense Lisa Levin del Scripps Institution of Oceonagraphy y el arquitecto naval francés Marc Van Peterghem, Cofundador y CEO del VPLP Design, un barco que funciona con energías renovables.