Protagonistas de ‘Volver al futuro’ se reencuentran en una noche de póker

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los protagonistas de ‘Volver al futuro’, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, tuvieron un emotivo reencuentro que quedó registrado en sus redes sociales.

Marty McFly y Emmett Brown, sus personajes en la famosa saga, subieron las instantáneas a sus respectivas cuentas de Instagram, el 5 de marzo del 2020. Las fotografías muestran a los actores sonrientes y abrazados.



El encuentro de los intérpretes se dio en una competencia de póker que organizó la Fundación Michael J. Fox para recaudar fondos para luchar contra el párkinson. La institución fue creada por el actor para generar diferentes investigaciones médicas que logren avances para la cura de la enfermedad.

A Michael J. Fox, de 58 años, le fue detectado párkinson en 1991, razón por la que en el 2000 puso fin a su carrera en el cine, aunque siguió actuando en series de televisión.



Sobre su enfermedad, Fox declaró en 2018, a la plataforma Entertainment Tonight, que "un 99% de mi vida no es párkinson, son otras cosas las que me ocupan y hago a fondo. Tampoco me autocompadezco", dijo el intérprete canadiense de 57 años. "He aceptado mi enfermedad y eso significa que yo me ajusto a ella".

El encuentro de Fox y Lloyd se da después de 35 años desde que se entrenó 'Volver al futuro', una película que trata sobre los viajes en el tiempo de un adolescente y un científico, en la ciudad ficticia de Hill Valley. En 1989 se estrenó la segunda parte y la tercera en 1990.