Los protagonistas clave del juicio contra Harvey Weinsten

El juicio contra Harvey Weinstein, un revulsivo para el movimiento #MeToo contra la violencia machista en el mundo, arrancará el próximo lunes 6 de enero del 2020 ante una gran expectación internacional, con la actriz Annabella Sciorra, la ayudante de producción Mimi Haleyi o las abogadas Donna Rotunno y Gloria Allred como protagonistas clave.

El hasta no hace mucho tiempo todopoderoso productor de Hollywood deberá responder ante un jurado por cinco supuestos delitos de agresión sexual predatoria, acto sexual criminal en primer grado, violación en primer grado y violación en tercer grado.



De ser encontrado culpable podría pasar el resto de sus días en una prisión del estado de Nueva York, donde se celebrará el juicio.



Weinstein, de 67 años y nacido en el barrio neoyorquino de Queens, era conocido por su influencia y poder en el mundo de Hollywood que se fraguó apostando al mando de su primera distribuidora Miramax por fórmulas más independientes como la película de Steven Soderbergh 'Sex, Lies and videotape' (Sexo, mentiras y cintas de vídeo), de 1989 que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes.



La influencia y el poder amasados gracias a sus éxitos es lo que ahora decenas de mujeres, casi un centenar, denuncian que utilizó durante años para abusar o intentar abusar sexualmente de ellas.



En su última comparecencia ante el juez se pudo ver a Weinstein ayudado de un andador para poder desplazarse debido a un problema de espalda del que fue operado recientemente, lo que en un principio no debe retrasar el juicio.



En sus últimas declaraciones, al diario The New York Post, Weinstein reivindicó su trayectoria profesional en apoyo de las mujeres y dijo merecer "una palmadita en la espalda cuando se trata de mujeres" al haber ayudado a muchas de ellas con sus producciones.

Annabella Sciorra



La actriz que se hizo famosa por su participación en la serie televisiva 'The Sopranos' acusó a Weinstein de haberla violado y es la principal testigo de la Fiscalía.



Sciorra sostiene que el magnate abusó sexualmente de ella en 1993 o 1994 en su apartamento de Nueva York. Su testimonio es fundamental para demostrar el supuesto comportamiento predatorio del productor, lo que podría costarle la cadena perpetua.



La defensa de Weinstein intentó desacreditar su testimonio sin éxito alegando inconsistencias como la falta de precisión en la fecha ofrecida por Sciorra, pero el juez encargado del caso, James Burke, rechazó estos argumentos el pasado 27 de noviembre.



Sin embargo, aseguró que aceptará durante el juicio el testimonio por parte de Weinstein de dos expertas en "fiabilidad de la memoria" que, previsiblemente, intentarán minar el testimonio de Sciorra.



Mimi Haleyi



Es la segunda testigo de la Fiscalía, que ha basado sus cargos en las declaraciones de tres mujeres, aunque la identidad de la tercera no se ha hecho pública.

Haleyi, ayudante de producción de la compañía Weinstein, sostiene que en marzo de 2006 el entonces poderoso productor le forzó a hacer sexo oral, después de un largo proceso de acoso, que ella alega que soportó con la esperanza de mantener una buena relación con él, con la intención de trabajar en la industria del entretenimiento.



Casi un centenar de mujeres





Además de estas tres mujeres, una larga lista de supuestas víctimas ha salido a la luz para denunciar supuestos abusos o el acoso de Weinstein, como la ejecutiva de marketing Lucia Evans o las actrices Ashley Judd -una de las primeras en romper el silencio-, Natassia Malthe, Lysette Anthony, Lupita Nyongo, Gwyneth Paltrow o incluso Angelina Jolie, que aseguró haber tenido "una mala experiencia con él".



En muchos casos, el catalizador fue el conocido como movimiento #MeToo, que nació en 2006 de manos de una víctima de abusos sexuales, la activista Tarana Burke, y que se disparó en octubre 2017, después de que la actriz Alyssa Milano, que se hizo famosa por su participación en la serie 'Charmed', animara a las mujeres a utilizarlo para denunciar acoso, abusos y violaciones.



Las abogadas



Weinsten ha cambiado tres veces de abogados hasta dar con su actual equipo de defensa formado entre otros por Arthur Aidala, Damon Cheronis y Donna Rotunno, la primera mujer en su defensa y que ha escoltado al productor en sus últimas comparecencias.



Aidala, que ha defendido a varias personalidades en casos de supuestos abusos sexuales como el expresidente de la cadena Fox News Roger Ailes o el congresista demócrata Anthony Weiner, ha intentado sin éxito tanto que se desestimen los dos cargos vinculados a Sciorra como trasladar el juicio fuera de la ciudad de Nueva York para evitar la presión mediática que se prevé que rodee el

Pero Rotunno ha ido ganando peso en la estrategia de defensa de Weinstein y algunos medios avanzan que será ella quien lanzará una avalancha de temas para desacreditar a todas las mujeres que acusen a su representado.

Rotunno indignó a muchas mujeres diciendo en una reciente entrevista: "Si no quieres ser una víctima, no vayas a la habitación del hotel".

Delante de ella, en la parte acusatoria, estará una veterana de la abogacía y del movimiento feminista en Estados Unidos, Gloria Allred, conocida por representar a las demandantes en los casos de abusos sexuales protagonizados por Bill Cosby, Jeffrey Epstein o R.Kelly.