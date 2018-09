Estos son todos los protagonistas de la película del Guasón

LEA TAMBIÉN

La película sobre los orígenes del Guasón que dirigirá Todd Phillips ya tiene confirmado a todo su reparto. Así afirmó Warner Bros. a través de un comunicado, en el que refleja todos los nombres de los actores y las actrices que participarán en el proyecto. El rodaje está ya en marcha y por eso la compañía no ha dudado en dejar claro que tienen todo listo.

Hace apenas dos días, el director compartió una fotografía de Joaquin Phoenix en su perfil de Instagram. En ella se refería al personaje -puesto que Phoenix aparece visiblemente caracterizado- como Arthur. Por ahora, lo poco que se sabe acerca de la trama es que se trata de un cómico fracasado que nunca ha terminado de adaptarse a la sociedad.



El comunicado dice: "Guasón se centra en el emblemático archienemigo y es una historia original e independiente que no se había visto antes en la gran pantalla. Todd Phillips explora la figura de Arthur Fleck (Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad".



Además de Phoenix y por el legendario Robert De Niro, la película estará protagonizada por Zazie Beetz (Deadpool 2), Bill Camp (Gorrión Rojo), Frances Conroy (American Horror Story), Brett Cullen (Narcos), Glenn Fleshler (Barry), Douglas Hodge (Penny Dreadful), Marc Maron (Glow), Josh Pais (Motherless Brooklyn) y Shea Whigham (Kong: La Isla Calavera).



La incorporación de muchos de estos actores, entre ellos De Niro, ya se había anunciado antes incluso de esta confirmación oficial. Eso sí, son pocos todavía los que han revelado qué papel interpretarán en el filme.



Brett Cullen sustituyó a Alec Baldwin en el papel de Thomas Wane, el padre de Batman, Marc Maron será el manager del cómico protagonista, Zazie Beetz la pareja del protagonista y Frances Conroy su madre.



El comunicado no menciona a Martin Scorsese, que cuando el proyecto inicó estaba como productor. Sí aparece, como productor Bradley Cooper, que coincidió con Todd Phillips en la saga de Qué pasó ayer en Las Vegas. Ambos producen el filme con su compañía Joint Effort.



Phillips dirige un guion que coescribió junto con Scott Silver (The Fighter). La película está producida por Phillips y Bradley Cooper con su marca Joint Effort. Son productores ejecutivos Richard Baratta, Joseph Garner y Bruce Berman. Guasón llegará a los cines el 4 de octubre de 2019.