Protagonistas de 'Friends' se reunieron y despertaron euforia en redes sociales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Courteney Cox, quien dio vida a Mónica Geller en la icónica comedia 'Friends', difundió en su cuenta de Instagram una imagen que desató la euforia de los seguidores de la serie. En ella, la intérprete aparece junto a Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, que dieron vida a Rachel Green y Joey Tribbiani en el show.

Cox publicó la fotografía en su cuenta de Instagram el domingo 6 de octubre del 2019. Hasta este lunes 7 de octubre la imagen suma más de dos millones de 'me gusta' y está llena de comentarios de los fanáticos de 'Friends'. "Una noche rara y me encanta", escribió la actriz en el texto que acompaña la fotografía.



La velada del 'reencuentro' de estos tres actores habría tenido lugar la noche del sábado 5 de octubre. Si bien no es la primera vez que Cox y Aniston se reúnen y registran el momento en redes sociales, la presencia de LeBlanc fue lo que más sorprendió a los fanáticos.

Esta reunión de los tres intérpretes tiene lugar a pocas semanas de que se hayan cumplido 25 años del estreno de 'Friends' que fue celebrado con eventos conmemorativos en todo el mundo.



No es la primera vez que Cox se reúne con los actores con los que compartió pantalla en 'Friends'. El pasado 22 de septiembre del 2019 publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Lisa Kudrow, quien dio vida a Phoebe Buffay en el show. En la imagen también están presentes el cantante Charlie Puth y el comediante Judd Apatow.

En junio, Cox compartió una fotografía de una 'noche de chicas' en la que también aparece junto a Kudrow y a Jennifer Aniston. La imagen alcanzó más de 1 millón de 'me gusta' en la red social fotográfica propiedad de Facebook.



Días antes compartió otra fotografía junto a las actrices en la celebración de su cumpleaños que logró más de dos millones de 'me gusta'. "¿Qué tan afortunada soy de poder celebrar mi cumpleaños con estas dos? Las amo chicas. Mucho", escribió Cox en el texto que acompaña esta publicación.