Los otros protagonistas de la COP25, más allá de gobiernos y contaminadores

Más allá de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de los países que enarbolan la defensa climática, la COP25 en Madrid tendrá sus protagonistas clave: desde políticos que lideran medidas ambiciosas, hasta naciones en retirada como EE.UU. o la emblemática activista climática Greta Thunberg.

También lo serán España y Chile, como países coanfitriones, ambos representados por mujeres al frente de sus respectivos ministerios de Medio Ambiente, que liderarán una cumbre en donde además de los temas habituales podría empezar a tomar fuerza la temática de género ante una crisis climática, cuyos efectos "agravarán las desigualdades".



Como cada año, en el marco de estas conferencias mundiales, bajo el paraguas de la ONU, se reunirán jefes de Estado y de Gobierno -o en su nombre los ministros- para tomar decisiones contra la crisis climática, pero asimismo, acudirán representantes de empresas, organizaciones internacionales, grupos de interés y asociaciones, con el estatuto de observador.



Y en paralelo, como escaparate social, con sus acciones reivindicativas, darán visibilidad a sus prioridades climáticas las distintas ONG, grupos de ecologistas, movimientos juveniles, comunidades de indígenas y otros colectivos, muchas veces anónimos aunque con voz, eso sí, para conmover al mundo desde esta cumbre con sus llamadas a la acción para frenar el calentamiento global.



Los principales protagonistas de la COP25 serán los siguientes:



El tándem Espaa-Chile, como países coanfitriones:

España tendrá un papel clave al acoger esta cumbre inicialmente prevista en Chile y a última hora cancelada por su Gobierno ante las revueltas sociales en el país andino. Esta cumbre en Madrid, bajo presidencia chilena, supone una gran oportunidad para mostrar al mundo la apuesta de estos países especialmente vulnerables al calentamiento global, en la lucha contra la crisis climática. La ministra Teresa Ribera dijo en un Foro Líderes de la Agencia EFE, recientemente celebrado, que España está dispuesta a elevar el objetivo europeo fijado para 2030 y pasar de una reducción de las emisiones de carbono del 40 % al 50, e incluso al 55 % si otros países elevan también sus compromisos. Las tres piezas clave del actual Ejecutivo español en defensa del clima son: la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.



Una tríada de mujeres protagonista:

Tres mujeres se llevarán el protagonismo de esta COP25. Desde el punto de vista gubernamental, las respectivas ministras de Medio Ambiente de los países anfitriones: por un lado Carolina Schmidt, en representación de Chile y además presidenta de la COP25, y por otro Teresa Ribera, en representación de España como titular en funciones de dicha cartera. Desde el ámbito social y juvenil, los hilos los manejará otra emblemática mujer, de solo 16 años, la activista climática sueca Greta Thunberg, cuyas diatribas contra los contaminadores están desde hace meses en el centro del foco mediático y sus apasionados discursos en defensa del medio ambiente no dejan indiferente a nadie.



Donald Trump, no, EE.UU., sí:

La ausencia en la cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no impedirá que Estados Unidos sí esté representado en la COP25, como parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, y porque este país cuenta con estados, ciudades y empresas muy beligerantes en la lucha contra la crisis climática. Precisamente en el marco de la llamada Alianza para la Ambición Climática, liderada por Chile y la ONU a la que se han adherido ya casi 70 países, además de numerosas empresas y un centenar de ciudades, una veintena de urbes son precisamente de EE.UU. y asimismo están incluidos en la iniciativa los estados de California, Nueva York y Hawái.



Los esfuerzos de estos territorios contrastan con la postura de Trump, que acaba de iniciar los trámites para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque el proceso concluirá en un año, coincidiendo con nuevas elecciones en EE.UU.



La juventud como motor del cambio:



La voz de la juventud retumbará en esta COP25, como eco de un clamor social, que pide a gritos medidas urgentes para mitigar una crisis climática con consecuencias devastadoras para el planeta. Y al frente de este movimiento, la activista Greta Thunberg, ya en camino hacia la cumbre tras un largo periplo con transportes no contaminantes, volverá a situarse en primera línea mediática, como adalid para millones de jóvenes de lucha pacífica contra la crisis climática.



Los países más contaminantes bajo la lupa:



Algo más de la mitad de las emisiones en el mundo de gases de efecto invernadero, que son el principal causante de la crisis climática proceden de cuatro países: China, con el 26,8 % del total; Estados Unidos (13,1); India (7) y Rusia (4,6). Estos países estarán en el centro del debate. También Europa, con el 9 % de emisiones, la cuarta región que más gases emite, acaparará los focos por liderar la transición hacia una economía descarbonizada, como protagonista aventajada, con Alemania al frente en los esfuerzos.

Las tensiones geopolíticas y los problemas energéticos entre Estados Unidos y China, por un creciente dominio del mercado, y los intentos de EE.UU. de librarse de su dependencia de Oriente Medio también estarán en el candelero, así como el debate sobre la gran dependencia aún de China y de la India de las centrales térmicas de carbón, que pese, a sus esfuerzos por descarbonizarse, seguirán aumentando sus emisiones.



La ciencia grita basta ya:

La ristra de nuevos informes científicos publicados en poco más de un año alertan del grave impacto de la crisis climática. Nunca la actividad del panel de expertos sobre cambio climático de la ONU, el IPCC, así como del resto de la comunidad científica, había sido tan prolífica en informes, a cada cual más alarmante en sus resultados. Los tres últimos del IPCC lo dicen claro: los efectos de una subida de la temperatura del planeta por encima de 1,5 grados serán devastadores; el impacto de la voracidad de los usos del suelo y la deforestación feroz de los bosques será dramático, y el progresivo calentamiento de los océanos amenaza con elevar el nivel del agua más de un metro a mediados de siglo, con consecuencias desastrosas.

Greta Thunberg será una de la protagonistas de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en Madrid. Foto: EFE



Las otras Gretas:

​

Tras la llama social encendida con sus protestas ante las puertas del Parlamento de su país por la joven activista sueca Thunberg, otras muchas 'Gretas' anónimas, de países en vías de desarrollo y origen no siempre caucásico, aprovecharán el altavoz de la COP25 para reivindicar más alto aún si cabe que el futuro de sus comunidades está en peligro a causa de la crisis climática.



Pequeños territorios insulares que se hacen grandes en las COP:



Pequeños territorios insulares a baja altura especialmente en zonas del Caribe y el Pacífico, entre otros, Las Maldivas, Samoa, las Islas Salomón, Kiribati o Vanuatu tendrán un papel prioritario, dado que están en riesgo de desaparición por la previsible subida del nivel del mar a causa de la