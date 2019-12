Claire Foy, Emma Watson y Rosalía entre protagonistas del calendario Pirelli 2020

LEA TAMBIÉN

Las actrices Claire Foy, Emma Watson y Yara Shahidi figuran entre las protagonistas del legendario y lujoso calendario Pirelli 2020, dedicado a 'Julieta', el dramático personaje femenino de la obra de William Shakespeare.

Con fotografías del italiano Paolo Roversi, el calendario, bajo el lema 'Buscando a Julieta' , cuenta con la participación de actrices tales como Mia Goth, Kirsten Stewart, Whoopi Goldberg, así como la hija de Roversi, Stella.



Verona, la ciudad italiana de 'Romeo y Julieta', es el telón de fondo que inspiró a Roversi, en cuyas fotos en blanco y negro y color, maquilladas y desmaquilladas, con trajes antiguos y modernos, en Italia como en París, se muestran las distintas caras de las distintas Julietas, símbolo hoy de la complejidad de la mujer moderna.



Para la célebre actriz estadounidense Goldberg, de 64 años, ha sido una experiencia especial.



“Cuando me pidieron que participara en el calendario, acepté sin condición”, confesó durante la presentación el martes en Verona.



“Si me hubieran pedido que me extendiera en el capó de un automóvil, lo habría hecho. Sabes, ¡es icónico!”, comentó.



Publicado desde 1964, el calendario Pirelli, financiado por la célebre marca de neumáticos, sale cada año en una edición limitada y es considerado un libro de arte para fotógrafos y modelos.



Por décadas este almanaque ha sido famoso por las fotos artísticas de desnudos, en particular de modelas famosas que se prestaban a posar para esa ocasión.

La nueva versión cuenta además con un video de 18 minutos sobre la preparación del calendario, una manera de adecuarse a los tiempos modernos.