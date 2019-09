Un hombre tomó fotografías de su novia junto al anillo con el que le pediría matrimonio sin que ella lo note

LEA TAMBIÉN

Edi Okoro quería encontrar una forma no convencional de pedirle a su novia Cally Read que se case con él. Quería alejarse de los clichés como hacer la propuesta en una cena elegante, en un viaje o frente a cientos de personas. Cuando compró el anillo tomó la decisión de respetar su personalidad espontánea e improvisar.

En Facebook, Okoro contó el pasado 26 de agosto del 2019 que se vio obligado a hacer algo fuera de lo común y no planificar nada, pues su novia lo conoce bien. "Si hubiera planeado una cena o unas vacaciones ella se hubiera dado cuenta de lo que iba a hacer", aseguró.



Por ello, según su relato, llevaba el anillo consigo a todas partes esperando que llegue el momento perfecto para pedirle a Read que sea su esposa. Tuvo la joya casi por un mes sin que su novia se de cuenta. Entonces, decidió aprovechar esto para captar fotografías de su pareja junto al anillo sin que ella lo note.



"La idea era tomar el mayor número de fotos, en los escenarios más inusuales, hasta encontrar el momento perfecto para proponerle matrimonio o hasta que me atrape", concluyó Okoro en su mensaje. Por ello las fotografías muestran a la mujer de espaldas o distraída sin notar el anillo de compromiso que estaba cerca.



Cada día, el novio logró captar decenas de imágenes que logran contar una historia. Primero, el anillo aparece como protagonista de una fotografía, pero en otras imágenes, Read aparece dormida profundamente mientras Okoro sonríe a la cámara mostrando el anillo en su caja.

En otra imagen, la novia está cocinando y él descansa en el sofá, besando la sortija. En otra, la joven paga la cuenta de las compras, mientras Okoro aprovecha para tomarse una ‘selfie’ sonriendo junto a ‘su precioso’, como comenzó a llamar al aro.



“La idea era hacer muchas fotos, cada vez más atrevidas”, escribió Okoro en Facebook. Por eso, a medida de que pasaron los días, el novio fue más arriesgado. En una fotografía, puso al anillo en la mano de su novia mientras ella dormía. En otra, con ella despierta y recostada sobre su pecho mirando el teléfono, el anillo aparece sobre su espalda.



La publicación de Okoro se volvió viral y hasta este 9 de septiembre del 2019 suma más de 68 000 personas la han compartido en Facebook.

Okoro confiesa que su novia no se dio cuenta de la presencia del anillo durante el mes. Entonces, el 31 de agosto, el hombre compartió una publicación en la que confirmó que estaban comprometidos, aunque no detalló cómo fue la proposición. “Tomé esta fotografía minutos después de que me dijo que sí. Nunca me atrapó pero la forma en la que lo hice será una historia para el futuro ¡Manténgase alertas!”, reveló.