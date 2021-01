El pronóstico esperanzador de un epidemiólogo tras el fin de la pandemia 

La incertidumbre sobre el futuro ha sido una constante en la humanidad y más aún en tiempo de pandemia. ¿Se terminará? ¿A qué nos enfrentaremos después del covid-19?

Según el epidemiólogo Nicholas Christakis, la historia demuestra que, una vez que terminan las pandemias, a menudo hay un período en el que las personas buscan interacciones sociales extensas y dan lugar a periodos muy positivos tanto económica como socialmente.



En su último libro titulado 'La Flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos' (Apollo's arrow: the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live), quien es considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo y uno de los 100 mejores pensadores globales, analiza qué ha pasado tras otras pandemias y anticipa lo que puede ocurrir en los próximos años.



En declaraciones para el medio The Guardian, Christakis dijo que “uno de los argumentos en el libro es que lo que nos está sucediendo puede parecerle a mucha gente extraño y antinatural, pero las plagas no son nuevas para nuestra especie, simplemente son nuevas para nosotros”.



Además recuerda que tanto las plagas como las pandemias terminan, "siempre terminan, siempre lo han hecho. Terminaron incluso antes de que tuviéramos vacunas para hacerles frente. Esta vez, además, tenemos la ventaja de las inyecciones", sostiene.



El también sociólogo, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, afirmó que “somos la primera generación de seres humanos vivos que se ha enfrentado a esta amenaza y que pueden responder en tiempo real con medicamentos eficaces”.



En ese contexto, el experto espera que ocurra algo similar a lo que sucedió en los llamados ‘felices años 20’, tras la pandemia de gripe de 1918.



Christakis explicó al medio que durante las epidemias aumenta la religiosidad, las personas se vuelven más contenidas, ahorran dinero, se tornan reacias al riesgo y "estamos viendo todo eso ahora como lo hemos hecho durante cientos de años durante las epidemias”.



Sin embargo, el escenario que plantea Christakis tomará algún tiempo y no llegará hasta que la sociedad haya tenido tiempo de distribuir la vacuna y pueda recuperarse de la devastación socioeconómica que ha provocado, probablemente hacia 2023.



Pero una vez que se superan, hay una recuperación económica y las personas pierden el temor a la exposición social y la integración, vendrá un período de estadios llenos, clubes nocturnos sin cupo y nuevas artes, que sería aproximadamente para el 2024, según el epidemiólogo.



“En 2024, todas esas (tendencias pandémicas) se revertirán. La gente buscará incansablemente las interacciones sociales”. Eso podría incluir “un desenfreno sexual”, grandes gastos, mayor tolerancia al riesgo y un abandono de la religiosidad, aseguró a The Guardian.