¿Prohibir los sorbetes de plástico? No es prioridad para Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes 19 de julio del 2019 que cree que hay “problemas más grandes” que prohibir los sorbetes de plástico, un día después de que el gerente de su campaña de reelección promoviera en Twitter los 'Sorbetes Trump'.

En diálogo con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario dejó en claro su posición cuando, entre preguntas sobre Irán y China, un reportero le preguntó sobre los esfuerzos en el país para prohibir los sorbetes de plástico, también conocidas en el mundo hispanohablante como popotes, bombillas, sorbetes o pitillos.



“Creo que tenemos problemas más grandes que los sobertes de plástico”, respondió Trump. Y después de una breve pausa, preguntó: “Tenemos un pequeño sorbete. ¿Qué pasa con los platos, los envoltorios y todo lo demás que es mucho más grande y está hecho del mismo material?”.



Todos se enfocan en los sorbetes. Hay muchas otras cosas en las que enfocarse”, dijo, sonriendo divertido antes de afirmar que era “una pregunta interesante”. En Estados Unidos crecen los pedidos para prohibir los plásticos de un solo uso. Washington y Seattle ya han prohibido las pajitas de plástico, optando en cambio por las de papel.



Pero el jueves 18 de julio del 2019 por la noche, el gerente de la campaña de reelección de Trump en 2020, Brad Parscale, promovió los sorbetes de plástico de la marca Trump, rojas como el color del gobernante partido republicano y con el nombre del presidente grabado en láser, a la venta por USD 15 el paquete de 10.



“Los sorbetes de papel de izquierda no funcionan”, indicó. “Apoye al presidente Trump y compre su paquete de sorbetes reciclables hoy”, añadió, describiendo sus ventajas: reutilizables, libres de bisfenol A y “Hechas en Estados Unidos”.



Parscale tuiteó el enlace al aviso publicitario junto con la frase 'Making Straws Great Again' (Haciendo sorebetes grandiosos de nuevo) , juego de palabras con la emblemática frase de campaña de Trump Make America Great Again (Haciendo a Estados Unidos grandioso de nuevo) .