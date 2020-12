Un profesor que fue hospitalizado pasó sus últimas horas de vida corrigiendo exámenes

La imagen de un hombre sentado en una cama de hospital con una computadora, con la que corrige los exámenes de sus alumnos, se viralizó en redes sociales el lunes 21 de diciembre del 2020.

Quien compartió la instantánea fue su hija, Sandra, que en su cuenta Facebook contó que Alejandro Navarro, un profesor en Estados Unidos, fue internado por problemas en su corazón. El hombre, apenas se enteró que sería hospitalizado, no lo pensó dos veces y llevó su notebook para corregir las pruebas de sus estudiantes.



Así pasó sus últimas horas de vida ya que a los días de ser internado, falleció.



En su publicación, realizada el pasado 17 de diciembre del 2020, Sandra recordó que su padre tenía una vocación muy grande por su profesión y que prefirió seguir mostrando su calidad como docente antes de morir.



"La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su notebook y disfrutado sus últimos momentos", contó su hija en Facebook.



En su mensaje también habló sobre el trabajo de los docentes. "Dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones".



Para terminar con su reflexión, Venegas hace un llamado a las personas que comparten con los profesores y escribió: "Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija / hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros".



El mensaje para los docentes también es contundente: "Profesores no normalicemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa".



Hasta las 17:00 de este 21 de diciembre, la publicación tenía más de 175 000 reacciones en la red social y fue compartida 75 000 veces.