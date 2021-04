Profesor de Harvard enseña cómo ser feliz incluso en tiempos de pandemia

Tal Ben-Shahar es reconocido por su vasto conocimiento en el campo de la psicología positiva. Sus clases en la universidad de Harvard albergan a aproximadamente 1 400 alumnos por semestre.

El catedrático contó el 14 de abril del 2021, al medio ABC, cuán importante es trabajar en la felicidad, e incluso cómo alcanzarla en tiempos de pandemia.



Ben-Shahar también es conocido por sus libros, tales como 'Happier: Learn the secrets to daily joy and lasting fulfillment' ('Más feliz: Aprenda los secretos de la alegría diaria y la satisfacción duradera'), 'Short cuts to happiness: life-changing lessons from my barber' ('Atajos a la felicidad: Lecciones que cambian la vida de mi peluquero') y 'The Joy of Leadership: How Positive Psycology can maximize your impact (and make yo happier) in a challenging world' ('La alegría del liderazgo: cómo la psicología positiva puede maximizar su impacto (y hacer que usted sea más feliz) en un mundo desafiante').



El docente universitario y conferencista cuenta que es importante dejar aflorar nuestra emociones. Hay que "darnos permiso para ser humanos", dice. Ya sea si uno está feliz o triste, debe expresarlo.



Pero esto no siempre es fácil; por ello recomienda estrategias como escribir un diario, conversar con un amigo cercano, recordar las cosas importantes, sean pequeñas o grandes, que tenemos en la vida, y hacer ejercicio. "El ejercicio no solo nos hace más fuertes físicamente, sino que contribuye significativamente a nuestra fortaleza psicológica", acota el experto.



Pese a que la pandemia del covid-19 constantemente arroja noticias negativas, Tal Ben-Shahar sugiere distraernos. "Pensar constantemente en el virus porque es de lo que todo el mundo habla, es insalubre e inútil", afirma. Él propone que es mejor dedicarse a actividades que permitan distraernos, como pasatiempos, leer libros, ver series o películas, etc.



El 'gurú de la felicidad', como también es conocido, identifica que uno de los problemas en esta pandemia es la adicción a la tecnología. Por eso, dice, debemos ser moderados al usarla. También agrega que hay un incremento de las conexiones virtuales, y por ello enfatiza que es necesario regresar a los contactos presenciales para una mejor salud mental.

"¿Es usted feliz?", le preguntó el medio ABC a Tal Ben-Shahar. "La felicidad no es un punto que hay que alcanzar, sino más bien un viaje, un viaje que concluye cuando termina la vida", concluyó.