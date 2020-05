Ingesta de productos de limpieza, segunda causa de envenenamiento en niños durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

El confinamiento derivado por la expansión del covid-19 en Ecuador agudizó algunos peligros dentro del hogar que tienen relación directa con los líquidos de desinfección que se adquirieron para evitar un contagio del nuevo coronavirus.

Según el pediatra Mauricio Garcés, durante la emergencia sanitaria en Quito se han reportado más emergencias de niños expuestos a hipoclorito de sodio y amonio cuaternario, con edades comprendidas entre los 2 y 4 años de edad.



“La ingesta no intencionada de productos de limpieza se convirtió en la segunda causa de intoxicación de los menores de cuatro años luego de los medicamentos. Lastimosamente donde más se producen estos accidentes son en la cocina y el baño, donde se almacenan esos productos”, reseña Garcés.



Para él, los niños de esa edad poseen una curiosidad sana y natural que no debe ser catalogada como un comportamiento de niño travieso que obliga a sus padres a tomar mayores recaudos, como por ejemplo, colocar esos productos de limpieza fuera del alcance de los infantes y mejor si es bajo llave.



En caso de presentarse una ingesta, Garcés recomienda mantener la calma, no provocar el vómito ni permitir que beba agua o leche ya que puede ser contraproducente, identificar la etiqueta del producto que el niño posiblemente ingirió ya que allí hay información importante para saber cómo proceder, e inmediatamente debe comunicarse con el ECU 911, quienes lo derivarán con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (Ciatox) para atender mejor el caso.



Entre el 11 de marzo y el 25 de mayo de este año, 763 casos de intoxicaciones por hipoclorito de sodio y amonio cuaternario fueron reportados, según los registros de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el contexto de la pandemia. Para atenderlos, se encuentra habilitada la línea directa 1 800 VENENO (836 366) y también el 911 zonal.



En EE.UU., entre el 31 de marzo y el 28 de abril se reportaron más de 300 niños que a diario que fueron tratados por envenenamiento tras la ingesta de productos de desinfección. En España, el Servicio de Información Toxicológica (SIT) señaló que entre marzo y abril recibieron 11 337 consultas telefónicas por intoxicaciones debido a la mezcla de productos de limpieza como cloro, vinagre, alcohol en gel, lavavajillas, anticalcáreos, entre otros.

Para el pediatra Carlos Casáres, los medicamentos también deben tener un estricto control parental, sobre todo con las pastillas que se utilizan para tratar la diabetes, la tensión arterial, descongestivos nasales, anticarrarales y pastillas para dormir.