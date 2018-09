Productos de limpieza pueden contribuir al sobrepeso de los niños

LEA TAMBIÉN

Los productos de limpieza del hogar de uso común podrían estar haciendo que los niños tengan sobrepeso al alterar su microbiota intestinal, según sugiere un estudio canadiense publicado en 'Canadian Medical Association Journal'.

La investigación analizó la flora intestinal de 757 lactantes de la población general a la edad de 3-4 meses y el peso a edades de 1 y 3 años, observando la exposición a desinfectantes, detergentes y productos ecológicos utilizados en el hogar.

Investigadores de todo Canadá analizaron los datos de la cohorte de nacimiento del Desarrollo Infantil Saludable Canadiense (CHILD, por sus siglas en inglés) sobre microbios en materia fecal infantil. Utilizaron las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para calcular los puntajes del índice de masa corporal (IMC).



Las asociaciones con flora intestinal alterada en bebés de 3 a 4 meses de edad fueron más fuertes para el uso frecuente de desinfectantes domésticos como los limpiadores multisuperficiales, que mostraron niveles más bajos de bacterias 'Haemophilus' y 'Clostridium', pero niveles más altos de 'Lachnospiraceae'.



Los científicos también observaron un incremento en la bacteria 'Lachnospiraceae' con una limpieza más frecuente con desinfectantes. No hallaron la misma asociación con detergentes o limpiadores ecológicos. Estudios con lechones han encontrado cambios similares en el microbioma intestinal cuando se los expone a desinfectantes en aerosol.



"Encontramos que los bebés que viven en hogares con desinfectantes que se usan al menos semanalmente presentaban el doble de probabilidades de tener niveles más altos de los microbios intestinales 'Lachnospiraceae' a la edad de 3-4 meses; cuando tenían 3 años, su índice de masa corporal era más alto que en los niños no expuestos a un gran uso doméstico de desinfectantes cuando era un bebé", dice Anita Kozyrskyj, profesora de Pediatría de la Universidad de Alberta e investigadora principal del proyecto SyMBIOTA, una investigación sobre cómo la alteración del microbioma intestinal del bebé afecta a la salud.



Los bebés que vivían en hogares que usaban limpiadores ecológicos tenían microbiota diferente y menos probabilidades de tener sobrepeso cuando eran pequeños. "Esos bebés que crecieron en hogares con uso intensivo de limpiadores ecológicos tenían niveles mucho más bajos de los microbios intestinales 'Enterobacteriaceae'. Sin embargo, no encontramos evidencia de que estos cambios en el microbioma intestinal causaron reducción del riesgo de obesidad", apunta.



Esta experta sugiere que el uso de productos ecológicos puede estar vinculado a estilos de vida y hábitos alimentarios maternales más sanos, contribuyendo a su vez a microbiomas intestinales más sanos y al peso de sus bebés.



"Los productos de limpieza antibacterianos tienen la capacidad de cambiar el microbioma ambiental y alterar el riesgo de sobrepeso infantil -escriben los autores-.



Nuestro estudio proporciona información novedosa sobre el impacto de estos productos en la composición microbiana del intestino y los resultados del sobrepeso en la misma población".