Ecuador ya produce alimentos enriquecidos con cannabis

Chocolates, 'toppings' y hamburguesas veganas con cannabis son algunos de los productos que ya se elaboran en Ecuador. Eso, tras la legalización del cáñamo, que abrió una gran ventana de posibilidades en la industria de alimentos.

"El acoplamiento de las semillas del cáñamo va a ser mucho más fácil en la industria de alimentos que en otras porque esta ya cuenta con procesadoras para la elaboración de productos", señala Farith Pino, fundador de la organización Cáñamo Industrial Ecuador.



A partir de este ingrediente puede producirse cerveza, leche vegetal, mayonesa, harina sin gluten, barras energéticas, 'snacks', entre otros.



Las semillas tienen sabor a nuez



La firma Cusi World importa desde hace tres años semillas de cáñamo sin cáscara. Este producto no se puede sembrar, por lo tanto, no era ilegal su venta cuando aún estaba penalizada la siembra de cannabis. La empresa lo distribuye desde un inicio con registro sanitario.



Este ingrediente tiene un sabor similar al de la nuez. Se lo usa como 'topping' para ensaladas y postres. Se le puede dar un uso similar al del ajonjolí. También es un buen reemplazo de los piñones en la salsa pesto.

También está en dulces y bebidas



La empresa Mayu Ecuador lanzó hace dos años y medio la barra Chocomedical. Este es un chocolate amargo elaborado con cacao orgánico ecuatoriano. Es endulzado con panela y libre de lácteos y aditivos.



Este es un producto de uso terapéutico, explica Lizbeth Fajardo, directora comercial de la corporación. Además de CBD, está enriquecido con vitamina B6 y triptófano. La fórmula es ideal para tratar trastornos como insomnio, depresión, ansiedad, síndrome premenstrual, entre otros.



En septiembre del 2020, Mayu lanzará gomitas y una bebida con CBD. Las gomitas son veganas y son elaboradas con cúrcuma, jengibre y ácido cítrico que reemplazan a los estabilizantes químicos. La bebida tendrá sabores de plantas medicinales, entre esas, hierbaluisa, cedrón, menta y toronjil.



"Estos productos no están dirigidos a patologías, sino a regular nuestro cuerpo", dice Fajardo. Su consumo se aconseja en momentos de mucho estrés, como el luto o una presentación. También se recomienda que los deportistas lo ingieran después de los entrenamientos, para ayudar en la recuperación física.

Hamburguesas veganas elaboradas con cáñamo



En septiembre del 2020, el restaurante de comida rápida vegana The Vegan Spot lanzará la 'Hemp Burguer' y una salsa pesto elaboradas con semillas de cannabis.



"El cáñamo nos aporta valores nutricionales para reemplazar la carne. El sabor es rico y tiene una textura muy agradable", cuenta Shadia Haboud, propietaria del establecimiento.



La hamburguesa se servirá en un pan chapata elaborado con aceite de oliva extra virgen y vegetales como el chucrut y el kimchi (dos tipos de col fermentada). Aunque también se usarán vegetales tradicionales como la lechuga.



¿Qué dice la ley?



La despenalización del cannabis no psicoactivo en Ecuador está vigente desde el 21 de junio del 2020. Las normativas del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) deben publicarse hasta el próximo 19 de octubre del 2020.



El Proyecto de Normativa del Uso y Consumo Humano de Cannabis y Derivados elaborado por la Arcsa contempla aspectos de la industria de alimentos en los artículos 14, 15, 17 y 18. Así lo da a conocer la abogada Cecilia Falconí, parte del clúster de cáñamo de la Cámara de Comercio de Quito.



En esos artículos se indica que en Ecuador podrán llegar a perchas alimentos y suplementos elaborados con cualquier parte del cannabis no psicoactivo. Además, la cantidad de THC no podrá superar al 0,3%. También se normarán las imágenes publicitarias y se prohibirá la atribución de propiedades terapéuticas en alimentos y suplementos.