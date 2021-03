Así es el proceso de vacunación en algunas ciudades del primer mundo; dos ecuatorianos cuentan su experiencia

Rita llegó a Londres hace más de dos décadas. Durante todo ese tiempo ha palpado la realidad de quienes viven en los países llamados del primer mundo.



Cuenta que la gente respeta las filas que se forman en las paradas de bus o en el ingreso de los centros comerciales. Nadie se empuja.



Le gusta eso porque en Ecuador recuerda que viajaba como sardina. En ese entonces, el transporte público estaba dividido en popular y ejecutivo. Este último no brindaba ningún 'confort' porque el conductor llevaba pasajeros arrodillados para burlar el control de la policía.



Ese mismo respeto –por el prójimo y por el tiempo- sintió el lunes pasado 15 de marzo del 2021 tras acudir a un centro médico para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



Recuerda que la espera duró menos de 10 minutos. La persona que le colocó la vacuna fue amable; le preguntó si tenía alergia a algún medicamento o si antes ya contrajo el covid-19.



¿Pero cómo consiguió la cita?



Rita cumplirá 58 años en mayo y no forma parte de los grupos vulnerables, pero el propósito de las autoridades del Reino Unido es vacunar a la mayoría de los habitantes para, en un futuro, volver a esa normalidad en la que la gente podía reunirse con sus amigos, abrazarse con sus familiares o bailar con algún desconocido.



Todas esas actividades están prohibidas para -precisamente-reducir el riesgo de contagio. La principal sugerencia de las autoridades es la de mantener el distanciamiento social.



Rita cuenta que a su casa le llegó una carta en el que se le pedía comunicarse con un centro médico para programar una cita. Le preguntaron qué día y hora prefería. Ella fue el lunes para evitar faltar a su trabajo durante la semana.

Así fue cómo le colocaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. La segunda dosis está prevista para luego de tres meses. Rita tenía dudas sobre la efectividad de la vacuna contra el covid-19, sin embargo, se la colocó para salir y entrar de ese país sin problemas.



Cuenta también que luego de la vacuna sintió un poco de malestar. Hoy –16 de marzo del 2021- se levantó con dolor de cabeza. “Supongo que es normal”.

De acuerdo con el portal www.dw.com, en el Reino Unido se han vacunado alrededor de 20 millones de personas. La vacunación arrancó a finales de febrero. Las personas mayores de 65 años fueron los primeros en recibir la primera dosis. “Primero vacunaron a la gente de 90 años, luego a las personas de 80 años, y así es como están avanzando”.



Así se vacunan en Utah, Estados Unidos



Marco Fonte tiene 40 años. Es comunicador social y llegó al estado de Utah, Salt Lake, a inicio del 2020, en busca de un mejor estilo de vida. Él, su mamá y su esposa se vacunaron el pasado 13 de marzo del 2021, tres días antes de lo planificado.



Fonte cuenta que en días anteriores ingresó a https://vaccinate.utah.gov para programar la vacunación. Inicialmente estaba prevista para el 16 de marzo, pero ese 13 de marzo hubo una campaña masiva para colocar la vacuna contra el covid-19. Estaba abierta para todo el público, independientemente del origen y estatus migratorio de las personas. Así que Fonte no lo pensó dos veces; tomó a su familia y en su auto acudió al punto en donde colocaban las vacunas.



Al igual que a Rita, le consultaron si era alérgico a algún medicamento. Respondió que no y sin bajarse del auto le colocaron la única dosis, pues se trata de la vacuna de Johnson & Johnson, que fue autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.



Este comunicador, amante de la radio, cuenta que la persona que los recibió dijo "¿alguien más desea vacunarse? ¿Seguro? ¿Todos están vacunados?". Ese día estaba previsto vacunar a 10 000 personas.



La vacuna es totalmente gratuita. Según Fonte, las autoridades de ese estado están agilitando el proceso de vacunación porque el gobernador de ese estado, Spencer Cox, anunció que para el 10 de abril de este 2021 estará erradicado el uso de la mascarilla. Al momento, las personas están obligadas a colocarse el barbijo en lugares concurridos y cerrados.