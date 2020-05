El proceso de desinfección del hogar varía dependiendo de la superficie

LEA TAMBIÉN

La desinfección de superficies siempre va de la mano de un buen proceso de limpieza previo. De esta manera se puede prevenir un posible contagio de covid-19. Eso sí, el lavado de manos y el distanciamiento social son indispensables.

Valeria Almeida, máster en biotecnología y tecnología de alimentos de la Universidad de Las Américas (UDLA), menciona que diversos estudios señalan que el coronavirus sobrevive en las superficies determinado tiempo dependiendo del material. Por ejemplo, en la madera y textil puede sobrevivir hasta dos días, en cristal hasta cuatro, en plástico hasta tres días y en acero inoxidable hasta siete. Por ello es importante la limpieza y desinfección pero moderada y con los desinfectantes aprobados para este proceso.



Según la especialista, no es conveniente abusar de la desinfección de la vivienda, ya que puede generar un entorno saturado de químicos que pueden afectar a la salud. Se recomienda hacerlo una vez por semana o máximo dos. Solo en casos extremos en los que se haya tenido o se esté en contacto con pacientes o haya personas cercanas infectadas, la desinfección debería ser diaria.



Si se busca mantener desinfectado el hogar como una medida de prevención, se debe tomar en cuenta que dependiendo del área, se utilizan los desinfectantes para evitar intoxicación. Almeida indica que hay algunas sustancias de las que se ha comprobado su eficiencia en la eliminación del virus del covid-19: el cloro, el amonio cuaternario, el alcohol, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y ácido cítrico, entre otros.



El primer paso es la limpieza, pues la desinfección como tal no es suficiente. Si se trata de áreas de la cocina en las que hay materia grasa, la recomendación es utilizar agua caliente y jabón para eliminar la suciedad. En otros espacios se debe eliminar el polvo y restos de materia orgánica y luego desinfectar.



Si se trata de pisos, se puede utilizar el cloro o amonio cuaternario según la dosificación que indique el producto. Pero la especialista aconseja utilizar estos productos solo en la parte externa de la vivienda, ya que son sustancias que tienen un grado de residualidad. Por eso no se recomienda utilizar en superficies que estén en contacto con alimentos o utensilios de cocina.



Para mesones o mesas se recomienda utilizar desinfectantes orgánicos como el agua oxigenada o a base de ácido peracético pues al evaporarse no dejan residuos dañinos. También se pueden aplicar en perillas o manijas de puertas y pasamanos.



Si se trata de superficies de madera, no es aconsejable el uso de productos como el cloro pues dañarán el material. En este caso se puede desinfectar con un paño húmedo y unas gotas de agua oxigenada. Sin embargo, no es necesario desinfectar el mobiliario en condiciones normales, es decir, si no hay casos de covid-19 en el núcleo cercano. La clave está en el lavado de manos y desinfección del calzado con el que se sale a la calle.



La experta señala que la característica principal de los desinfectantes es que no se enjuagan, pero sí es necesario esperar un tiempo para que se absorban. Por ejemplo, si son desinfectantes orgánicos como el agua oxigenada, la recomendación es dejar actuar y secar mínimo cinco minutos antes de colocar artículos o productos sobre la superficie. Con el amonio cuaternario o cloro se debe dejar absorber mínimo unos 10 minutos.

Es importante que nunca se mezclen las sustancias con la idea de potenciarlas, ya sea con productos caseros como cloro con bicarbonato, vinagre o limón o con químicos, pues generarán alternaciones en sus compuestos que resultarán nocivas.