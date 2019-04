La problemática indígena de Canadá, en el inicio del festival HotDocs

LEA TAMBIÉN

El festival de cine documental HotDocs, el más importante del sector en Norteamérica, inició este miércoles 24 de abril del 2019 su vigésimo sexta edición con un documental que trata uno de los aspectos más delicados de la historia de Canadá, los abusos contra la población indígena.

El festival se inicia con el estreno mundial del filme canadiense 'nipawistamasowin: We Will Stand Up', un documental que narra la historia de Colten Boushie, un joven indígena que murió en 2016 en el oeste del país a consecuencia de los disparos realizados por un granjero.

El documental de la directora Tasha Hubbard revive uno de los episodios más controvertidos y dolorosos en los últimos años de la conflictiva historia de Canadá en las relaciones en las zonas rurales del país entre indígenas y no indígenas.

Boushie, de 22 años de edad, murió cuando, junto con un grupo de amigos indígenas, se acercó a la propiedad de Gerlad Stanley, de 56 años de edad, para pedir ayuda porque una de las ruedas del vehículo en el que viajaban había pinchado.

Durante el juicio celebrado en 2018, Stanley declaró que Boushie y sus amigos habían intentado robar equipamiento de su granja y que su muerte su produjo cuando el arma que portaba se le disparó accidentalmente, destrozando la cabeza del joven indígena.

La decisión del jurado, compuesto en su totalidad por individuos no indígenas a pesar de que en Saskatchewan un 15 % de la población es indígena, de absolver a Stanley del disparó a quemarropa en la nuca de Boushie, causó indignación en todo el país.

El film de Hubbard sigue a la familia de Boushie, especialmente su madre, Debbie Baptiste, durante el juicio y los viajes que realizaron a Ottawa para reunirse con políticos y representantes de la ONU para denunciar el caso y los abusos que los indígenas sufren en Canadá.



El director de programación de HotDocs, Shane Smith, señaló que el documental de Hubbard "es un film de gran fortaleza y compasión" y que constituye "un poderoso recordatorio de la importancia del documental para iluminar historias de injusticia".



Además de 'nipawistamasowin: We Will Stand Up', HotDocs proyectará otras películas controvertidas como 'Your Last Walk in the Mosque', de Ubaydah Abu-Usayd y Abderrahmane Hedjoudje, compuesta de entrevistas con los supervivientes de la masacre en enero 2017 del Centro Cultural Islámico de la ciudad de Quebec.



El ataque terrorista, perpetrado por un supremacista blanco, costó la vida a seis personas y dejó heridas a otras 19, algunas de ellas de extrema gravedad.



Entre los 234 filmes procedentes de 56 países que se proyectarán a partir de este miércoles y hasta el 5 de mayo, cuando concluye el festival, se incluyen alrededor de una veintena de cortos y largometrajes procedentes de países de habla española o que tratan temáticas del mundo latinoamericano.



Uno de ellos es 'The World or Nothing' ('El mundo o nada'), el primer documental de Ingrid Veninger, una reconocida directora canadiense de varias películas de ficción, que explora la vida de dos gemelos cubanos, los artistas Rubert y Rubildo Donatien Dinza, que buscan la fama en Barcelona.

Veninger declaró que desde el momento que vio a los dos hermanos actuando en un hotel en Holguín en 2015 sabía que quería hacer su primera documental con ellos y que cuando en 2017 finalmente los contactó y les explicó su idea, ellos se subieron al proyecto sin ninguna duda.

HotDocs incluye este año un programa de Presentaciones Especiales con 32 documentales centrados en leyendas de la música, iconos de los cultura popular, atletas de élite y personalidades internacionales como la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez o la activista Chelsea Manning.



El festival también ha programado este año, la octava edición del ciclo de conferencias Big Ideas Series, que este año incluye cinco documentales y a sus protagonistas.



Uno de los filmes es 'The Rest', dirigido por el artista chino disidente Ai Weiwei, sobre las vidas de los refugiados en Europa y el crecimiento del nacionalismo en el continente.