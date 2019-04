Priyanka Chopra: 'Cuando empecé a salir con Nick Jonas, me sorprendió'

LEA TAMBIÉN

La actriz india Priyanka Chopra habló este jueves 11 de abril del 2019 con orgullo de su marido, el cantante estadounidense Nick Jonas, con el que se unió el pasado diciembre en una ostentosa boda de tres días que reunió a numerosas celebridades y acaparó portadas en la prensa rosa.

Durante la cumbre Mujeres en el Mundo en Nueva York, Chopra, de 36 años, reveló que conoció al líder de la banda The Jonas Brothers hace dos años y no se imaginaba "que las cosas acabarían siendo así" pero, al empezar a tener citas con el cantante, de 26 años, éste le sorprendió.



"Lo llamo El Viejo Jonas. Tiene un alma antigua, es extremadamente inteligente y muy bueno para mí, porque me mantiene con los pies en la tierra. Yo soy una niña salvaje, hago lo que quiero, y él siempre me apoya", dijo la intérprete.



Chopra aseguró que la preparación de la boda, que constó de tres rituales, incluyendo una ceremonia cristiana y otra hindú, fue muy "rápida", y bromeó con que se dieron cuenta de cómo de "gloriosa" había sido la celebración al mirar la factura.



La pareja, que intenta no pasar más de dos semanas separada pese a despuntar en sus respectivas carreras, ha debatido la posibilidad de dedicarse a la filantropía como matrimonio: "Tenemos la capacidad de hacerlo y queremos cambiar el mundo como podamos".



La ganadora del certamen Miss Mundo del año 2000 ha triunfado tanto en Bollywood como en Hollywood, algo que atribuye a su ambición, aunque admite que en sus comienzos en EE.UU. eligió deliberadamente "papeles étnicamente ambiguos".



"Tuve que hacer papeles étnicamente ambiguos para llegar a la cultura pop mainstream", relató la artista, que ahora logra roles en los que tiene su "propia etnicidad", lejos de ser "una actriz de nicho" o limitada a ciertos personajes.



Respecto a su India natal, aseguró que es un país que está modernizándose, aunque ella se crió en una "familia muy matriarcal", y señaló que la industria del cine también está en su momento Me Too gracias al apoyo que se están dando las mujeres mutuamente, lo que se refleja en "un cambio en las conversaciones".



Además de actriz, Chopra es embajadora de buena voluntad de Unicef y recientemente se ha lanzado a la producción de cine regional en la India y a la inversión empresarial, con la incursión de la 'app' de citas Bumble en su país.

"La oportunidad aparece cuando no la esperas, por lo que lo más inteligente es saber reconocerla", afirmó la intérprete, para quien "las ideas son la divisa del presente" y no ha habido un mejor momento para desarrollarlas.