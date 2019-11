Juez dicta prisión para propietario de empresa de viajes de mascotas por presunta estafa masiva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Prisión preventiva para Francisco E, propietario de la empresa Animal Transport”. El hecho fue informado así por la Fiscalía de Ecuador, la noche del jueves 31 de octubre del 2019, dentro de la investigación penal por el presunto delito de “estafa masiva” en el traslado internacional de mascotas.

Este jueves 31 se realizó la audiencia de formulación de cargos ante un juez, que ordenó la prisión y el inicio de la instrucción fiscal, que durará 90 días.



Afectados denunciaron que pagaron altas sumas de dinero al propietario de la empresa, quien ofertaba el servicio de viajes por vía área de sus animales a otros países, incluido los trámites y permisos de salud, por un servicio que no se cumplió o que tuvo irregularidades.

​

#ATENCIÓN | Juez dictó prisión preventiva para Francisco E., propietario de la empresa "Animal Transport" por el presunto delito de estafa masiva. La instrucción fiscal durará 90 días. #FiscalíaEc pic.twitter.com/dqXosd6G0A — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2019



Rosa Darbisi relata que pagó USD 13 300 para trasladar a sus tres perros a Sicilia, Italia, pero las mascotas no llegaron. Durante siete meses, dice, Francisco E. le envió “aproximadamente 10 boletos aéreos, ha inventado más de 20 excusas, involucrando hasta a su esposa y su familia en esta mentira. Nos bloqueó de todas las formas de contacto”.



Mermelada es una gata de tres años que debía viajar a Baréin, en Oriente Medio, con su dueña Cristina Ayala. “Me enteré que él lleva consigo a los animales y mi destino era demasiado lejos para que lo haga, así que decidí hacer los papeles yo misma y obtuve todo. Solo quedaba el examen serológico. Le escribí y me lo entregó”, cuenta.



Con este examen, Cristina fue a un médico veterinario para obtener un certificado de salud actualizado para su mascota, un requisito para el viaje exigido por Agrocalidad (la agencia estatal encargada del control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria en el país). El veterinario revisó la documentación y le indicó que el examen serológico era falso. Entonces, la gata no pudo viajar.



Agrocalidad recibió la denuncia de exámenes de rabia falsificados el 7 de agosto del 2019 e inició una investigación. Un barrido hecho por la entidad ha detectado documentos irregulares en 10 viajes a España, uno a Inglaterra y uno a Baréin, todos realizados por la operadora The Animal Transport.



Tras los hallazgos, el 21 de agosto de 2019, Agrocalidad presentó una denuncia formal en Fiscalía, para que se investigue el presunto delito de falsificación de documentos.

7 207 perros y 858 gatos han salido del país entre enero del 2018 y agosto del 2019 con certificados médicos por los puntos migratorios de Quito y Guayaquil. Fueron relocalizados en 70 países.