13 años de prisión a argentina que cortó los genitales a su amante

La justicia argentina condenó este miércoles 25 de septiembre del 2019 a 13 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por alevosía, a una joven que con una tijera de podar le cortó los genitales a su amante.

Brenda Barattini, de 28 años, fue declarada culpable por unanimidad de un jurado popular, que dictó la misma condena que había solicitado la Fiscalía en el juicio llevado a cabo por la Cámara 2 del Crimen de la ciudad de Córdoba, 700 km al norte.



“Estoy muy arrepentida de lo que hice, nunca quise matar a nadie. Pido que se haga Justicia. Me jodí la vida, quiero seguir con mi vida normal”, clamó la acusada poco antes de escuchar la sentencia.



Durante el proceso, la mujer había admitido que planificó lastimar a su pareja pero no matarlo, debido a que él la “trataba como un trofeo”, y había compartido con sus amigos videos de ella en situación íntima. “Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo”, afirmó la mujer.



Su abogado Iván Sironi, anticipó que apelará la sentencia. “En la historia de la Justicia argentina no existió un homicidio agravado en tentativa por una lesión en el pene”, sostuvo.



La fiscal Laura Battistelli destacó que el jurado haya coincidido en que “ laimputada quiso quitarle la vida al hombre”.



Al declarar en el juicio, la víctima, de nombre Sergio F., de 42 años, dijo que el 25 de noviembre de 2017, Barattini lo engañó, le vendó los ojos como un juego erótico pero utilizó la tijera de podar. El logró irse del departamento mientras perdía mucha sangre y fue ayudado por vecinos que escucharon sus gritos.

El hombre, que estaba casado, debió someterse a varias operaciones de reconstrucción.