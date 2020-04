El príncipe Luis celebra su segundo cumpleaños con fotos de arcoiris

LEA TAMBIÉN

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina publicaron el 22 de abril de 2020 nuevas fotografías de su hijo, el príncipe Luis, pintando una colorida imagen de arcoiris, que se ha convertido en un símbolo de esperanza en Gran Bretaña durante la crisis del coronavirus, para celebrar su segundo cumpleaños.

Las cinco fotos de Luis muestran al tercer hijo del duque y la duquesa de Cambridge con las manos cubiertas de pintura mientras crea su póster de arcoiris, haciéndose eco de obras de arte similares hechas por niños de todo el país y colocadas en las ventanas de sus hogares.



Catalina tomó las fotos del joven príncipe este mes en su residencia familiar en el este de Inglaterra, donde se hospedan durante el confinamiento por el coronavirus, dijo el Palacio de Kensington.



Luis, quinto en la línea de sucesión al trono, tiene un hermano de 6 años, el príncipe Jorge, y una hermana de 4, la princesa Carlota. El mes pasado, la familia difundió un video de ellos uniéndose a un aplauso nacional de agradecimiento a los trabajadores de la salud del país.



A principios de esta semana, Catalina reveló que había estado estudiando en casa con sus hijos, pero que no los había dejado descansar durante las vacaciones de Pascua.



"No les digas a los niños, en realidad lo hemos mantenido ocupados durante las vacaciones. Me siento muy mala", dijo a la BBC TV.

Las celebraciones de Luis se producen días después de que su bisabuela, la reina Isabel, festejara su 94 cumpleaños.