La vestimenta que el príncipe Harry le prohibió usar a Meghan Markle

Meghan Markle se convirtió en un ícono de la moda. El estilo de la duquesa ha experimentado una radical transformación desde que forma parte de la corona real británica. La exestrella de 'Suits' cambió su característica vestimenta casual de jeans por elegantes vestidos de los más exclusivos diseñadores.

Durante su reciente visita a Irlanda, la duquesa sorprendió luciendo un traje negro de pantalón con chaqueta de Givenchy. El audaz atuendo muestra que la estadounidense no tiene miedo de tomar riesgos en lo que que se refiere a su vestimenta.



Sin embargo, varios estilistas han visitado el Palacio de Kensington para definir sobre el vestuario que Meghan Markle llevará para su visita real a Australia en octubre. El príncipe no está de acuerdo con que su esposa utilice trajes de pantalón, ya que considera que "no es lo suficientemente tradicional" para representar a la realeza británica, según informó el medio especializado The Daily Mail.



Una fuente cercana a uno de los equipos que visitaron el Palacio de Kensington revelaron a The Daily Mail que la duquesa ha mostrado interés en seguir usando pantalones, pero que Harry se lo prohibió, ya que quiere que "se adapte a las faldas y vestidos tradicionales de colores opacos.



"A Meghan le han dicho que tiene que dejar de vestirse como una estrella de Hollywood y vestir más como una integrante de la familia real", declaró la fuente.