El príncipe Enrique evitó a Donald Trump en su visita al Reino Unido

La familia real británica, liderada por la reina Isabel II, esperaba ansiosa la llegada de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos el lunes 3 de junio del 2019. Cuando el mandatario llegó al Palacio de Buckingham, acompañado de su esposa Melania y sus hijos, los monarcas lo recibieron con una serie de platillos británicos y amabilidad. Solo un miembro de la realeza no participó de este caluroso recibimiento: el príncipe Enrique.

En el banquete de bienvenida que la reina Isabel II preparó para recibir al Primer Mandatario de EE.UU., la soberana ultimaba los detalles junto con su hijo, el príncipe Carlos. Medios británicos aseguran que en el momento del encuentro, el príncipe Enrique decidió alejarse para no ver a Trump. Su esposa, Meghan Markle, no estuvo presente en el evento, pues goza de licencia de maternidad.



La causa, según medios internacionales, sería el comentario que el presidente norteamericano emitió sobre la duquesa de Sussex previo a su viaje al Reino Unido. En diálogo con el tabloide británico The Sun, el mandatario dijo que Markle es "desagradable".



Aunque Donald Trump culpó a los medios de comunicación de "inventar" su opinión sobre la esposa del príncipe Enrique, la grabación de una entrevista con el tabloide The Sun lo delató.

La familia real, liderada por la reina Isabel II (segunda desde la izquierda), el príncipe Carlos (cuarto desde la izq.), su esposa Camila (quinta desde la izq.) junto al presidente Donald Trump (izq.) y su esposa Melania Trump (centro). Foto: AFP

Separados por algunos metros, el príncipe Enrique y Presidente estadounidense disfrutaron de varios platillos británicos. Aunque no hubo interacción entre ellos, el segundo hijo de la princesa Diana sí compaginó con Ivanka, la hija y asesora del mandatario estadounidense.



Durante el evento real, Trump no se refirió a la polémica con Markle, desatada después de que medios estadounidenses se refirieran a una entrevista previa a su ingreso a territorio británico en la que se refería a la duquesa de Sussex como “desagradable”. El único comentario que el presidente de EE.UU. hizo sobre el tema lo difundió en Twitter el 2 de junio, un día antes de su encuentro con la Familia Real.



En su publicación, el exmagnate dijo: “Nunca llamé a Meghan Markle ‘desagradable’. ¡Fue inventado por los medios de comunicación falsos y han sido descubiertos!. ¿Se disculpará la (cadena televisiva) CNN, o The New York Times?, ¡Lo dudo!", señaló el mandatario en su mensaje.



Tras el cuestionamiento de Trump, The Sun difundió nuevamente el 2 de junio una secuencia de menos de 45 segundos en la que un periodista le pregunta sobre su opinión frente a la ausencia de la duquesa en su recibimiento en el Reino Unido. “No lo sabía, no (...) No, espero que ella esté bien, no lo sabía, no”, respondió.



Después, el entrevistador recordó que, durante la campaña de las elecciones estadounidense del 2017, Markle afirmó que si Trump ganaba su decisión hubiese sido mudarse a otro país. Frente a ello, el presidente señaló: “Hay muchas personas que se mudan ¿qué puedo decir? No, no sabía que ella era desagradable”.



Finalmente, el presidente fue consultado sobre si era bueno para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Reino Unido que haya una “princesa estadounidense”. Él respondió: “Lo veo bien, lo veo bien. Y estoy seguro de que ella lo hará excelente. Ella será muy buena, espero que lo sea”.