Príncipe Enrique perdió una demanda contra el periódico Mail on Sunday

El príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra, perdió este jueves 30 de enero del 2020 una querella contra el tabloide británico Mail on Sunday por un artículo que criticaba las fotografías de un elefante salvaje que el duque de Sussex había publicado en Instagram.

Esta decisión, tomada por el regulador británico de la prensa, representa un revés para el príncipe, que junto con su esposa Meghan Markle inició acciones judiciales contra varios medios por inmiscuirse en su vida privada.



Recientemente amenazaron también con demandar a los paparazzi que los fotografían en Canadá, donde viven con su hijo Archie, de ocho meses, desde que decidieron a principios de mes abandonar sus roles oficiales en la familia real británica, precisamente para escapar a la presión mediática.



Según Enrique, el Mail on Sunday escribió en abril del 2019 un titular tendencioso: “Drogado y atado... lo que Enrique no te dijo sobre esas impresionantes fotos de vida salvaje”.



El artículo afirmaba que el elefante junto al que aparecía estaba bajo el efecto de los tranquilizantes y que la foto fue cortada para que no se pudiera ver la cuerda con la que estaba atado por una pata.



El príncipe denunció que “el artículo era inexacto porque daba a entender que al no declarar que el animal había sido drogado y atado, había inducido intencionadamente al público al error” .

El organismo regulador llegó a la conclusión de que la publicación no violó el artículo 1 del código de la profesión, según el cual “la prensa debe tener cuidado de no publicar información o imágenes inexactas, imprecisas o distorsionadas”.