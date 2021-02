Príncipe Enrique acepta compensación del Mail On Sunday por difamación

El príncipe Enrique aceptó este lunes 1 de febrero del 2021 una suma "sustancial" en concepto de "daños", por parte del grupo editorial dueño del tabloide The Mail On Sunday y MailOnline, por haber publicado alegaciones "infundadas, falsas y difamatorias" sobre la relación del nieto de la reina Isabel II con las Fuerzas Armadas.

En concreto, el citado diario sensacionalista había divulgado que, tras abandonar el puesto que Enrique desempeñaba con los Royal Marines de este país, los había "despreciado".



En concreto, el hijo de Carlos de Inglaterra y la fallecida Lady Di interpuso una demanda contra Associated Newspapers por libelo por la difusión de "dos artículos casi idénticos" publicados el pasado octubre.



En ellos, el tabloide y su versión online aseguraban que el príncipe no había estado en contacto con ellos "ni telefónicamente, ni por carta, ni por email desde su última comparecencia como Marine honorario en marzo (2020)".



En una breve comparecencia judicial celebrada este 1 de febrero en el Tribunal Superior de Londres, el equipo legal de Enrique indicó que Associated Newspapers acepta que esas afirmaciones eran falsas "a pesar de que ya se ha infligido un daño considerable".



La abogada Jenny Afia reveló que la suma que percibirá el príncipe por daños -no divulgada- será donada a la Fundación Invictus Games, "con lo que (el Duque) podrá sentir que, de esta situación, sale algo positivo".



Entre otras afirmaciones falsas que aparecieron en el citado medio y en su sitio web figura que el Duque de Sussex no respondió a una carta personal que le envió Lord Dannatt, exresponsable del Ejército Británico y citaba a un oficial retirado que instaba a Enrique a "tomarse en serio el trabajo".



Los artículos, según remarcó hoy la abogada del príncipe, "indicaban que el Duque de Sussex había dado la espalda a los Marines, había desairado a las Fuerzas Armadas británicas e ignorado la correspondencia de Lord Dannatt, un ex alto mando del personal (del ejército)".



"La verdad es que el Duque de Sussex ha hecho esfuerzos reiterados y concertados para continuar apoyando a los Marines y otros miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias durante el último año, aunque se le requirió que dejara sus cargos militares formales en el año de transición durante el que ha de asumir un papel reducido como miembro de la familia real", explicó la letrada.



Afia agregó que "también es incierto que el Duque ignorara correspondencia de Lord Dannat" y enfatizó que Enrique se siente "orgulloso de haber servido en las Fuerzas Armadas británicas durante 10 años en nombre de su Majestad" y ha mantenido "vínculos activos con esas Fuerzas desde entonces y lo seguirá haciendo en el futuro".

Tras subrayar que el "compromiso del Duque" con las Fuerzas Armadas es "firme e incuestionable", la abogada apuntó que las publicaciones de los citados medios constituyen un "ataque personal hacia la persona del Duque y cuestionan erróneamente su servicio a este país".