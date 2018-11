El príncipe Carlos, preocupado por el futuro de su próximo nieto

LEA TAMBIÉN

En el marco de su primera visita oficial a Ghana, el príncipe Carlos, se mostró preocupado por el futuro del bebé que esperan Meghan Markle y el príncipe Enrique. Teme por el porvenir de su cuarto nieto, pues su vida se desarrollará en mundo que padece severos problemas ambientales. Así lo afirmó el primer sucesor del trono británico el martes 6 de noviembre del 2018 según reportó el periódico británico The Daily Telegraph.

Cerca de cumplir 70 años el próximo 14 de noviembre del 2018, el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, dice haber ingresado en una edad llena de reflexión, sobre todo, con la naturaleza. Para él, las futuras generaciones se enfrentarán a un "mundo completamente contaminado, dañado y destruido" a menos que se tomen medidas que incluyan la colaboración de todo el mundo.



En diálogo con autoridades locales y directores empresariales, el monarca pidió la colaboración de la sociedad a escala mundial para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Estoy a punto de tener otro nieto en realidad. Supongo que algunos de ustedes también pueden tener nietos o los tendrán pronto. Todos nuestros nietos merecen un futuro mejor, un mundo mejor", exclamó el heredero.



Carlos de Inglaterra también mencionó que el océano recibe más de ocho millones de toneladas de plástico al año y la calificó como desastrosa. "Pronto tendremos una tonelada de plástico por cada tres toneladas de peces que hay en el mar y las zonas de mar muerte que, al momento, son más de 400 y continúan incrementando", dijo.



El interés del monarca por la preservación y cuidado ambiental no es nuevo. En 1970, por ejemplo, dio un discurso en el Reino Unido sobre el uso del plástico en la época.



Su convicción ha sido corroborada por sus hijos: los príncipes Guillermo y Enrique. En el documental 'Prince, Son and Heir: Charles at 70' de BBC One, comentaron cómo fue crecer con un padre ambientalista. En el largometraje contaron una anécdota familiar. "Estábamos de vacaciones en Norfolk y fuimos a recoger basura con él. Entonces, ambos pensamos 'Bueno, esto es algo totalmente normal", recordó el príncipe Guillermo.