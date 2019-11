El príncipe Andrés pierde apoyo corporativo tras su polémica entrevista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El príncipe Andrés perdió el apoyo del grupo contable KPMG mientras que otras entidades benéficas se plantean sus vínculos con el hijo de la reina Isabel II tras la entrevista en la que habló de su amistad con el estadounidense Jeffrey Epstein.

En su conversación con la cadena británica BBC emitida el sábado 16 de noviembre de 2019, el duque de York habló del magnate estadounidense, acusado de tráfico sexual de menores, y negó "categóricamente" haber tenido relaciones con una menor asociada al empresario.



Sin embargo, las respuestas del príncipe han dejado numerosos interrogantes sobre su amistad con Epstein y muchos comentaristas cuestionan que Andrés no se acordase de Virginia Giuffre, la mujer estadounidense que le acusa de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años, a pesar de que hay una foto de ellos juntos.



La prensa también ha puesto en entredicho la afirmación del príncipe de que había ido a una pizzería cerca de su casa, a las afueras de Londres, la noche en que, según Giuffre, tuvieron relaciones íntimas en la casa de una amiga de él en la capital británica.



La lluvia de críticas contra el segundo hijo varón de la reina ha llevado a varias organizaciones benéficas a adelantar que evalúan la posibilidad de cortar los lazos con el príncipe Andrés.



La organización contable KPMG ha informado de que ha decidido no renovar su apoyo al proyecto empresarial del príncipe, llamado Pitch@Palace y destinado a ayudar a empresarios.



Otras organizaciones del sector empresarial informaron al diario Financial Times (FT) de que están revisando su respaldo a esa iniciativa del duque a raíz de los interrogantes que han surgido sobre su amistad con Epstein, quien afrontaba nuevos cargos y apareció ahorcado en su celda de Nueva York el pasado agosto.



Además, la farmacéutica AstraZeneca señaló al diario The Daily Telegraph que está revisando su futuro contrato con el proyecto del príncipe, que acaba a fin de año y podría no renovarse.



A esto se suma la decisión de Aon, corredor de seguros, de solicitar la retirada de su logotipo de la página digital de Pitch@Palace, en la que aparecer como "socio global", después de que se difundiera la entrevista en la cadena BBC.



Virginia Giuffre aseguró en EE. UU. haber mantenido relaciones íntimas con el príncipe hasta tres veces entre 2001 y 2002, una de ellas en el departamento de una amiga de él en el barrio de Belgravia de Londres, otra en Nueva York y una tercera en las islas Vírgenes.



Esta mujer llegó a indicar concretamente que tuvo relaciones con el príncipe el 10 de marzo de 2001 en Londres, algo que el duque rechazó porque, según aseguró, había llevado ese día a su hija mayor, la princesa Beatriz, a una fiesta en una pizzería de Woking, a las afueras de Londres, antes de pasar la noche en su casa.



Andrés admitió haberse hospedado varias veces en las residencias del empresario en EE.UU. pero que nunca sospechó que hubiera comportamiento inapropiado por parte del empresario, condenado en 2008 a 18 meses de cárcel por tráfico sexual de menores.



En Estados Unidos, otra mujer acusó a Epstein de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años y pidió al príncipe que facilite todo lo que sabe del magnate fallecido.



Los abogados de Virginia Giuffre pidieron al hijo de Isabel II que preste declaración en EE.UU. bajo juramento.



Los medios sacaron a la luz la amistad del príncipe y Epstein y publicaron hace meses unas fotos del año 2010 en las que se veía al duque en la mansión del magnate en Nueva York despidiéndose de una joven mientras esta se marchaba de la vivienda y también otra en la que aparecía el duque con la mano en la cintura de Giuffre.

El duque aclaró que no lamentaba haber sido amigo de Epstein debido a las oportunidades que le brindó de aprender sobre el sector empresarial cuando era enviado especial de comercio antes de 2011, pero no se pronunció sobre las víctimas del empresario.