¿Son estas las primeras películas de la Fase 5 de Marvel?

Kevin Feige fue muy precavido a la hora de presentar las próximas películas y series del Universo Marvel en la Comic-Con de San Diego. El estudio reveló sus próximos proyectos para la Fase 4, dejando en un halo de misterio lo que vendrá después. Muchos personajes principales quedaron fuera del calendario, pero ahora hay nuevas pistas sobre la Fase 5.

Si bien nuevos personajes como Shang-Chi o The Eternals se presentaron como próximas apuestas para Marvel, algunas de las secuelas más esperadas como 'Black Panther 2' o 'Guardians of the Galaxy 3' brillaron por su ausencia. Ahora, una fuente cercana a Marvel filtró nuevas fechas de estreno.



Charles Murphy, que ya reveló importantes detalles sobre el reparto de 'Shang-Chi' antes de ser confirmados por Marvel, difundió en un tuit cuatro nuevas fechas de estreno, aunque no ha habido confirmación por parte de Marvel. Dos de ellas aún no tienen película asignada, pero las otras dos adelantan las próximas secuelas.

Always subject to change and still much we don't know:

Phase 5, V2



Feb 18, 2022-Black Panther 2

May 6, 2022-GotG Vol. 3

July 29, 2022-

May 3 or 10, 2024-😮 — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) August 7, 2019

En caso de confirmarse éstas nuevas fechas, 'Black Panther 2' sería la primera película de la Fase 5, y se estrenaría el 18 de febrero de 2022. Poco después llegaría 'Guardians of the Galaxy 3' , el 6 de mayo de 2022. Ese mismo año aún habría una tercera película misteriosa, y la última fecha, la de 2024, se rumorea que será el próximo 'crossover' estilo Vengadores.



La tercera fecha también podría corresponderse con el estreno del nuevo Blade, una de las grandes sorpresas de la Comic-Con, o bien de la tercera aventura en solitario del Spider-Man de Tom Holland, tras la impactante escena post-créditos de 'Far From Home'.

Sea como sea, la próxima película confirmada de Marvel es la de 'Black Widow'. Poco después llegarán 'The Eternals' y 'Shang-Chi', para después dejar paso a 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. El calendario Marvel se cierra, el 5 de noviembre de 2021, con 'Thor: Love and Thunder'.