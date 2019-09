Las primeras palabras de la Chilindrina tras la muerte de su esposo

LEA TAMBIÉN

La muerte de Gabriel Fernández, quien durante 48 años estuvo casado con la actriz María Antonienta de las Nieves, significó un "cambio total" en la vida de la intérprete, conocida por haber dado vida a la Chilindrina en 'El Chavo del 8'. Así lo reconoció de las Nieves en sus primeras declaraciones a medios mexicanos tras el deceso.

Gabriel Fernández, quien también fue la voz de los programas de Chespirito, murió el pasado 15 de septiembre del 2019. Aunque la causa del fallecimiento no ha sido revelada, había sido ingresado en el hospital con un cuadro de neumonía.



De las Nieves habló con los medios mexicanos luego del funeral y del entierro de su esposo. Allí declaró, tranquila pero visiblemente afectada, que no sabe qué hacer con su futuro.



Según la actriz, pasó "muchos días" pensando en qué decir a los medios y llegó a la conclusión de "que hoy mi vida ha dado un cambio total, que el amor de mi vida se me fue. No sé que mas puedo hacer y no quiero decirles más, porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer", declaró.



La actriz, que tras la muerte de su esposo ha recibido el apoyo de los actores Carlos Villagrán y Édgar Vivar con quienes compartió pantalla en los programas de Chespirito, dijo que tiene que pensar "para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no me voy al extranjero". Sus declaraciones fueron difundidas por la cadena mexicana Telemundo.

De las Nieves despidió a su esposo con un escrito en su página oficial de Facebook. "Hoy, hay un ángel hermoso, 'Gaby', lo llamaba yo, hoy brilla en el firmamento, la más hermosa estrella, el mejor locutor. Su voz en los corazones de millones se recordará 'El mejor programa de la televisión humorística. El Chavo del 8', siempre nos acompañará. El que de María Antonieta fuera el galán, más de 48 años juntos, inseparables siempre serán. Aquel que fuese su amado esposo, padre de sus amados hijos, 5 nietos, su otra mitad. En paz descanse Gabriel A. Fernández Carrasco", dice el texto que acompaña una imagen de la pareja.