Primera imagen oficial del villano  Taskmaster en la 'Viuda Negra'

Marvel fue el gran foco de atención de la Comic-Con de San Diego tras los anuncios del futuro de su universo cinematográfico. Los Eternos, Thor: Love and Thunder o Doctor Strange and the Multiverse of Madness son algunos de los títulos de la nueva fase del UCM, que abrirá con la película de 'Viuda Negra'. Ésta última película contará con un nuevo villano, Taskmaster, cuya primera imagen oficial ya está disponible.

En un cartel promocional de la película que protagoniza Scarlet Johansson, el antagonista aparece combatiendo con la 'Viuda Negra'. Taskmaster luce una armadura metálica completada con una capucha que cubre su cabeza, así como un escudo redondo.



El nuevo villano del UCM también se pudo ver en el téaser de 'Viuda Negra' presentado durante la Comic-Con, en el que aparece Yelena, el personaje de Florence Pugh. La película tendrá lugar tras la disolución de los Vengadores, y narrará la historia de Natasha Romanov y en la que será la despedida del personaje tras su sacrificio en 'Vengadores: Endgame'.

Video: Youtube Cuenta: moviemaniacsDE

Viuda Negra llegará a los cines el 1 de mayo de 2020.