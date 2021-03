El primer tuit de la historia fue vendido por más de USD 2 millones

El empresario estadounidense cofundador de la red social Twitter, Jack Dorsey, vendió el primer tuit publicado en esa plataforma. El mensaje fue ofrecido en una versión digital.

Por ese tuit, Dorsey recaudó la cifra de USD 2,9 millones en una subasta que duró más de dos semanas en la plataforma Valuables by Cent, según menciona Infobae.



Se trata de una publicación del 2006 que dice "Just setting up my twttr" (Instalando mi twttr). Además, el creador de software alcanza actualmente más de cinco millones de seguidores en su cuenta.



El tuit de Dorsey fue vendido como un NFT, que en su traducción del inglés significa activo digital no fungible. El mismo que es considerado como un bien único que no se desgasta, ni puede ser reemplazado.

El primer tuit de la historia corresponde al cofundador de la misma red social. Foto: Captura

Los NFT son archivos digitales de gráficos, obras de arte, tuits y cualquier otro producto que se pueda digitalizar. Estos están basados en los estándares de la red Ethereum, su cadena de bloques. La cadena permite certificar o verificar su validez. Asimismo, con el sistema Ethereum es posible hacerle seguimiento al producto y conocer su creador, las transacciones realizadas y su propietario actual.

El valor que se recaudó por el tuit se convertirá en bitcoins. Luego será donado a la organización Give Directly's Africa Response que recauda fondos para apoyar a las familias africanas que resultaron afectadas financieramente por la pandemia del coronavirus.