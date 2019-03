Persecución sin tregua en el primer tráiler de 'Dora and the Lost City of Gold'

LEA TAMBIÉN

'Dora and the Lost City of Gold' es la primera película basada en la clásica serie de animación para niños 'Dora la Exploradora'. Lejos de su versión más infantil, una Dora adolescente emprende la aventura más salvaje a la que se ha enfrentado jamás: una jungla llamada instituto, lejos de las trepidantes aventuras que vive con sus padres en este primer trailer, presentado el 23 de marzo del 2019.

El filme es la continuación de la serie animada que ha acompañado a multitud de niños. Dora prepara su educación secundaria para liberar a sus padres secuestrados en las ruinas de una ciudad inca perdida según las leyendas.



La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora (Isabela Moner) para su aventura más peligrosa: la secundaria. Siempre la exploradora, Dora se encuentra liderando a Botas (su mejor amigo, un mono), Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso habitante de la jungla (Eugenio Derbez), y un grupo de adolescentes novatos en una aventura para salvar a sus padres (Eva Longoria, Michael Peña) y resolver el misterio imposible tras la ciudad perdida de oro".

'Dora and the Lost City of Gold' es una película dirigida por James Bobin. El elenco de actores, además de Moner, lo completan Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Danny Trejo, Temuera Morrison, Madeleine Madden, Micke Moreno, Adriana Barraza, Nicholas Coombe, Madelyn Miranda y Natasa Ristic.

Su estreno está previsto para el verano de 2019.