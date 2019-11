Privado de la libertad que murió por unos minutos alega que ya cumplió su sentencia a cadena perpetua

LEA TAMBIÉN

Benjamin Schreiber, un hombre sentenciado a cadena perpetua por asesinato estuvo muerto por unos minutos en el año 2015. En un hospital, los médicos lograron salvar su vida y lo revivieron. Por ello, el privado de la libertad asegura que ya cumplió su pena y pidió salir en libertad.

Su solicitud fue negada por una corte de Iowa compuesta por un panel de tres jueces. Así lo dio a conocer este 8 de noviembre del 2019 el diario The New York Times. Una de ellas, Amanda Potterfield, escribió en la sentencia que el hombre "o sigue vivo, en cuyo caso debe permanecer en prisión, o esta realmente muerto, en cuyo caso esta apelación es discutible".



Schreiber, de 66 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional por el asesinato de un hombre en el año 1996, según The New York Times. Ha solicitado en varias veces la apelación de su sentencia, pero la mas curiosa tuvo lugar en el 2018 en una corte en el condado de Wapello.



Ante los jueces, Schreiber aseguró que él había sido traído de vuelta la vida en contra de su su voluntad y que, por lo tanto su sentencia había "expirado", reporta el medio estadounidense.



Los hechos se remontan al año 2015 cuando Schreiber sufrió convulsiones como consecuencia de una fiebre alta. Fue trasladado al University of Iowa Hospitals & Clinics. Según los médicos, el hombre padecía cálculos renales que le causaron septicemia. La septicemia es un envenenamiento de la sangre causado por bacterias.



Personal del centro médico se comunicó con el hermano de Schreiber quien les indicó que si bien podían darle medicación para aliviar su dolor tenían la autorización para dejarlo morir. Esto según la apelación de Schreiber.



El hombre alegó que, a pesar de las órdenes que dio su hermano y de que en su expediente que se encuentra en el Departamento de Correccionales de Iowa está su pedido de no ser devuelto a la vida en caso de que se presente una complicación, los médicos lo revivieron.



Según el Times, no está claro si Schreiber fue resucitado por error. El medio intentó comunicarse con el abogado del privado de la libertad este 8 de noviembre del 2019 sin éxito.

La jueza escribió en la sentencia que se dio a conocer esta semana que la vida no se define por un código estatal y que, por lo tanto, los jueces le atribuyeron a esta palabra "su pleno significado". Con ello, concluyeron que Schreiber debe pasar el resto de su vida encarcelado, independientemente de si ha sido resucitado o no.