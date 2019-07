Presentadora mexicana da claves para lucir en bikini y en forma a los 46 años

LEA TAMBIÉN

La actriz y presentadora Galilea Montijo, conocida por participar en varios programas televisivos y la más reciente producción de Televisa 'Pequeños Gigantes', desató pasiones al publicar una fotografía en bikini la noche del sábado 27 de julio del 2019.

Montijo, que cumplió 46 años el pasado junio, publicó una imagen en Instagram en la que lució su figura con un bikini animal print e informó que se va de vacaciones.



"¿Playa o gym? Cerveza en mano. Nel, a la playa", escribió Galilea para acompañar su publicación, que recibió más de 110 000 "me gusta" en menos de 23 horas.



Según infobae, no es la primera ocasión que Montijo llama la atención por lucirse en bikini. Durante la pasada Semana Santa la estrella de Televisa viajó a Baja California Sur, donde aprovechó para disfrutar del sol, el mar y tomarse algunas fotografías que compartió en su red social.



Una de las fotografías más comentadas de esa ocasión fue una donde posó en la playa, con una copa en la mano y luciendo un traje de baño rosa animal print. Esta imagen fue comentada en el programa Hoy, donde comparte la conducción con otras personalidades. Ella habló de la disciplina que ha requerido para poder lucir bien a su edad.

Mauricio Mancera, Andrea Escalona y Paul Stanley, sus compañeros en el programa, hicieron referencia a las fotografías de Galilea y le pidieron que hablara sobre el tema.



Escalona le preguntó cómo le hace para lucir así, a lo que Galilea respondió primero con un agradecimiento y después con una broma, pues aseguró que en la foto se vio así con ayuda de un programa especial para hacer retoques.



Ya en serio, Galilea explicó que ha sido el ejercicio y sobre todo, la disciplina para seguir su dieta lo que le ha permitido mantenerse en forma después de los 40 años.

"Se lo digo con mucho orgullo, señora, no sabe lo que me ha costado recuperar mi figura, mi peso sobre todo", expresó Galilea refiriéndose a las mujeres que siguen su trabajo en televisión.



"Ha sido a base de mucho trabajo, de mucho ejercicio, pero sobre todo de ser muy disciplinada con la dieta", aseguró.



Galilea comentó que después de cumplir 40 años decidió cuidarse aún más no sólo por una cuestión de imagen, sino por un tema de salud, pues espera vivir muchos años más para cuidar y acompañar a su hijo Mateo. "Me he dado cuenta que ser disciplinada vale la pena, me siento muy bien".