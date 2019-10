12 candidatas para la elección Reina de San Francisco de Quito fueron presentadas en un evento

LEA TAMBIÉN

La noche de este martes 29 de octubre del 2019 fueron presentadas las candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2019-2020. El evento se desarrolló en el Teravalle Tennis Club, ubicado en la intersección de la avenida Interoceánica y avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito.

Entre luces con los colores azul y rojo una de las exreinas, Paola Veintimillla, dio la bienvenida a los asistentes al encuentro. Veintimilla destacó la labor de la Fundación Reina de Quito para apoyar proyectos sociales en favor de las personas más necesitadas. Está es la organización que se hará cargo de la elección de forma particular luego de la decisión del Municipio de Quito de no organizar el evento. La gestión de este certamen estará destinada a apoyar a los niños y niñas con síndrome de Down del Centro Terapéutico 'Aprendiendo a Vivir'.



La directora de la Fundación Reina de Quito, Sofía Arteta, destacó que "el cariño de los quiteños nos dio la fortaleza para hacer el mejor evento de la ciudad". “Quito necesita su reina porque ha sido desde siempre símbolo de inteligencia, empoderamiento, son mujeres bellas, emprendedoras, pero sobre todo ejemplo de sensibilidad y corazón noble por dejarlo todo por un año al servicio de su ciudad”, señaló.



Sobre la importancia del evento, Arteta destacó la labor social que ejerce la reina durante todo un año. "Luchamos día tras día por nuestro centro infantil".



Dijo que cerca de 100 mujeres se presentaron para ser parte del concurso Reina de San Francisco de Quito, de ese total, 35 quedaron semifinalistas. "Viva Quito y viva su reina", expresó Arteta y agradeció por la acogida que ha tenido este encuentro para la ciudad.



Al evento no acudió el alcalde Jorge Yunda. El pasado 25 de julio, Arteta anunció que se realizaría un nuevo evento de elección de la soberana de la capital luego que el Burgomaestre ratificó su decisión de no organizar el certamen y tampoco autorizó el uso de la marca Reina de Quito, que es propiedad del Patronato San José.



12 candidatas son las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de Quito. Todas presentaron proyectos sociales que irán en beneficio de las personas que habitan la urbe.



La primera candidata en presentarse fue Emilia Guerrero. Con 25 años e ingeniera en Alimentos su propuesta es 'Líderes por el cambio', cuyo fin es incentivar a los jóvenes a empoderarse de la ciudad para cuidarla.



'Trato hecho' fue el proyecto para unir a la ciudad que presentó Ana Belén Morales. Con 24 años y licenciada en Comunicación Social su afán es unir a Quito y sus alrededores. "Lo que nos hace falta conocer es la ruralidad. Conocer y amar de donde venimos", dijo.



Luego fue el turno para Mishell Villacís, de 23 años y licenciada en Comunicación Social. Bajo el proyecto 'Brigadas Rosas', la joven tiene como objetivo lograr el empoderamiento de la mujer para erradicar el machismo.



La cuarta candidata en presentarse fue Demmy Recalde. Tiene 23 años y cursa estudios en Administración de Empresas. 'Por ellas' es el proyecto con el que pretende ayudar a las mujeres que han sufrido maltrato.



Otra de las candidatas es Diana Chiriboga, de 21 años, y quien cursa estudios en Nutrición. Manifestó que con 'Inclusión para madres jóvenes solteras' su objetivo es brindar toda la ayuda necesaria para las chicas que estén en estado de gestación o tengan a sus bebés.



La sexta candidata, Myrka Lozada, de 25 años, contó que su proyecto 'Eco Quiteñas' tiene como fin realizar un mejor tratamiento al medio ambiente de la urbe.



Dayana Quevedo, de 22 años, realizará capacitaciones para prevenir el acoso y la discriminación. Destacó que el trabajo en equipo permitirá detener los abusos y crecer como ciudad.



La candidata Estefanía Barrero, de 26 años, tiene un propósito: la 'Concientización sobre el desecho de aparatos electrónicos' para optimizar los recursos y no aumentar los desperdicios que se generan cada día.



Otra propuesta fue el desarrollo integral de niños y niñas. Esto fue mentalizado por Ana Cristina Rea, de 25 años, quien pretende llevarse el reinado con el proyecto 'Diversamente Unidos'.



Las candidatas tienen como objetivo ser útiles para los quiteños y las personas que sufran de alguna afectación. En el caso de Karla Benítez, de 24 años, el arte para las personas con capacidades especiales a través de 'Crearte Quito' servirá para "pensar a la inclusión a través del arte".



En esa misma línea, la candidata Michelle Sigüenza, de 25 años, presentó 'Quito Inclusión' para mejorar la situación de las personas con capacidades especiales.



El proyecto y la presentación final recayó en 'Viviendas temporales para nomadismo humanitario' de Estefanía Velarde, una arquitecta 23 años que apuesta por mejores unidades habitacionales para personas de escasos recursos.



Tras explicar las razones por las que quieren ser reinas, las candidatas recibieron las bandas de parte de las exreinas de Quito.



El gerente de la empresa Changan, Xavier Borja, dijo que a más de entregar un vehículo a la reina realizarán una cena benéfica para los niños con síndrome de Down.

La elección de la Reina de San Francisco de Quito 2019-2020 se realizará el próximo jueves 28 de noviembre en el Teatro Bolívar, a las 20:00.