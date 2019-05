Prendas fusionaron moda con la cultura de Chibuleo

LEA TAMBIÉN

Parte de la vestimenta tradicional de la mujer Chibuleo se mostró en las pasarelas del Salta Fashion & Tea, en Argentina.

El diseñador Luis Arboleda, invitado por los organizadores a participar de este evento, llevó una colección de 15 atuendos. Las prendas fueron lucidas por modelos argentinas en uno de los salones del Hotel Alejandro I, en el centro de la capital provincial.



En el desfile se mostró ropa modernizada de la mujer Chibuleo, sin perder la esencia andina. Es por eso que en la colección predominaron el negro y el blanco. Pero lo más llamativo fueron los bordados hechos a mano, que incluyeron tonos verdes y azulados.



Arboleda explicó que en varios diseños se plasmaron festividades indígenas o elementos de la naturaleza como flores, hojas, aves y otros diseños ancestrales. Los dibujos se complementaron con encajes, pedrería, mullos, plumas y otro tipo de bisutería. “Hay bordados en los cuellos y también se logró combinar estos detalles en la cintura, con cintas o en las faldas”.



Las blusas con encajes se presentaron con mangas largas y cortas. El anaco tuvo variaciones cortas y largas con cortes entre las piernas, en un extremo o en un solo conjunto como vestido.



También se mostraron faldas con pliegues que salen desde la cintura hasta los tobillos o rodilla. Las fajas complementaron el anaco y simbolizan a las mujeres que son solteras, casadas o están de luto.



La faja o chumbi tiene diversos colores, como el café, negro, azul y blanco que da forma a esta prenda, que puede medir entre 10 y 20 centímetros de ancho y 2,50 metros de largo.



Entre los colores utilizados para la presentación en Salta estuvieron rojo, café, azul, blanco y rosado.



En las gráficas que se plasman en la tela está la naturaleza, la fertilidad, la flora, la fauna, la cosmovisión indígena como caracoles y llamas. “Todas las fajas tienen el contenido gráfico similar, lo que les diferencia son los colores. Es una prenda infaltable para ajustar el anaco y la blusa”, contó Arboleda.



Los vestidos ya fueron utilizados en los certámenes de belleza de la ciudad de Ambato. Las excandidatas a reinas de la capital de la provincia de Tungurahua Karina Chango y Jenny Ainaguano ayudaron en la modernización, con la ayuda de diseñadores y modistas de alta costura, desde el 2012.



Las ex Señoritas Patronato Provincial de Tungurahua coincidieron en que la modernización de los atuendos permitió la revalorización de la cultura Chibuleo entre las jóvenes. “Se está mostrando al mundo nuestra ropa. Los comentarios que recibimos desde Argentina son muy halagadores”, indicó Karina Chango, ex Señorita Gobierno Provincial de Tungurahua.



La colección que vistieron las modelos gauchas se combinó con collares y aretes. “Fue un éxito nuestra presentación que incluso solicitaron a las modelos que no se quitaran los vestidos para poder fotografiarse. Los criterios fueron muy favorables de que en Ecuador se mantiene la ropa indígena y que también puede estar en certámenes de belleza”, sostuvo Chango.



La estilización de esta vestimenta también ha resultado atractiva para las adolescentes y ejecutivas indígenas que laboran en las empresas, instituciones públicas y cooperativas de ahorro y crédito de Tungurahua, y de provincias vecinas como Cotopaxi y Chimborazo.

Arboleda también trabajó en la innovación de la vestimenta de las comunidades de Salasaka, Chibuleo y Quisapincha (Tungurahua) y Cacha (Chimborazo).