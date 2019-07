Premios Nobel y académicos reivindican la importancia de preservar Galápagos

LEA TAMBIÉN

Premios Nobel y Académicos de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) realizarán una expedición a Galápagos en 2020, para "abordar los temas más importantes relacionados con la conservación del medio ambiente, el ecosistema y el cambio climático".

Así lo explicó el presidente del Instituto de cooperación internacional de la RAED, José Ramón Calvo, durante la presentación de la iniciativa hoy lunes 8 de julio del 2019 en la capital española. La expedición se realizará entre el 16 y el 27 de septiembre del 2020 y se llevará a cabo a bordo del buque Endeavour, fletado por National Geographic.



Este viaje contará con Premios Nobel y Académicos de la Real Academia de Doctores (RAED) entre ellos: Barry C. Barish, Aaron Ciechanover, Richard Schrock, Frances Arnold y Gérard Albert Moreau, que iniciarán el trayecto junto a 90 personas vinculadas a esta entidad, para "hablar, valorar y pensar cómo solucionar los problemas presentes en las islas", destacó Calvo.



Además, uno de los objetivos de la expedición es "poner las reflexiones de los expertos por escrito a través de un manifiesto que llevaremos a Naciones Unidas y distintas instituciones", subrayó el presidente de la RAED. Ante la "grave situación" de capturas ilegales en las aguas protegidas de las Galápagos, Calvo subraya que "no podemos permanecer ajenos como institución científica", una situación que alertaron cerca de 250 buques a la Armada del Ecuador, durante tres años consecutivos, según un comunicado de la organización.



Las Islas Galápagos representan un Patrimonio de la Humanidad y son "un ejemplo" en relación a biodiversidad y sostenibilidad, que "se enfrenta a muchos retos que lamentaremos si no ponemos remedio", indicó Calvo. En relación a la pesca, el rector de la Universidad de San Francisco de Quito, Carlos Montúfar señaló que "la pesca debe ser reglamentada y regulada. No nos oponemos a la pesca, abogamos por un crecimiento equilibrado".



"Los intereses económicos deben estar por debajo de los intereses ambientales", destacó Montúfar, quien considera que la preservación de las Galápagos "requiere la participación de todo el mundo" y que la conciencia ambiental debe "ser el pan de cada día de todas las generaciones".



El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, pretende "contagiar el entusiasmo de conservar las Islas Galápagos" por la variabilidad genética de las especies que habitan las 21 islas, "motivo que provocó que el científico Charles R. Darwin iniciará sus investigaciones aquí, en uno de los sitios más biodiversos del planeta", concluyó.



La expedición cuenta con la colaboración de National Geographic y la Fundación para el Desarrollo de América Latina (Fidal). La presentación de la expedición tuvo lugar durante el debate Sostenibilidad, transición ecológica y el papel de las empresas, un evento que reunió a expertos de distintos ámbitos para reflexionar sobre los problemas y retos que plantea la crisis climática.