Grammy 2021: conozca a los ganadores de una edición llena de sorpresas

La 63 edición de los Grammy, que fue pospuesta de enero a marzo del 2021 por la crisis del coronavirus, se ha celebrado este 14 de marzo del 2021 con una gala sin público y completamente adaptada a las limitaciones de la pandemia que ha contado con Trevor Noah como maestro de ceremonias.

Billie Eilish ganó el premio a la grabación del año con Everything I Wanted en la 63 edición de los Grammy, que se ha celebrado con una gala muy singular. La joven de 19 años arrasó en la gala de 2020 al proclamarse vencedora en las cuatro categorías más importantes de los Grammy.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny también obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Latino o Urbano, por 'YHLQMDLG', durante la 63a ceremonia anual de los premios.

'Folklore' de Taylor Swift recibió el premio al álbum del año, la categoría estrella de los Gramm. Se trata del tercer galardón al disco del año que gana la estadounidense, después de las victorias de 'Fearless' (2010) y '1989' (2016). Un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de tres cantantes: Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).



Beyoncé se convirtió esta noche en la artista con más premios Grammy de la historia con 28 galardones a lo largo de su carrera, por delante de los 27 recolectados.



A continuación los ganadores en las principales categorías de los Grammy 2021:

ÁLBUM DEL AÑO

'Folklore' — Taylor Swift



GRABACIÓN DEL AÑO

Everything I Wanted — Billie Eilish



CANCIÓN DEL AÑO

I Can't Breathe — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)



MEJOR ARTISTA NUEVO

Megan Thee Stallion



MEJOR DÚO POP/INTERPRETACIÓN GRUPAL

Rain On Me — Lady Gaga con Ariana Grande



MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

'Future Nostalgia' — Dua Lipa



MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

Shameika — Fiona Apple



MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

Savage — Megan Thee Stallion presentando a Beyoncé



MEJOR ÁLBUM DE ROCK

'The New Abnormal' - The Strokes



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA COUNTRY

'Wildcard' — Miranda Lambert



MEJOR VIDEO MUSICAL

Brown Skin Girl - Beyoncé, Blue Ivy, WizKid



MEJOR MÚSICA DE PELÍCULA

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt