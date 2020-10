'Power Up', el disco que inicia una nueva etapa en la historia de la banda AC/DC irrumpe en Ecuador 

LEA TAMBIÉN

"Are You Ready, Ecuador?", se lee en un cartel que eclipsa el monumento de la Mitad del Mundo, en el noroccidente de Quito. La Bandera tricolor aparece y en el centro reza: 'Power Up'. Así -recordando al 'single' del álbum 'The Razors Edge' de 1990- irrumpe el nuevo material de la icónica banda australiana de rock AC/DC en territorio ecuatoriano. La pandemia se convirtió en tiempo de consolidación para la agrupación que alista motores para el lanzamiento del disco el próximo 13 de noviembre del 2020.

La imagen -compartida por la banda- emociona a los seguidores de la agrupación este miércoles 14 de octubre, que aún no ha confirmado una gira oficial para presentar la nueva placa ante sus fanáticos. En tiempos de covid-19, AC/DC ideó un puente para interactuar con ellos: los impulsó a publicar una fotografía desde sus naciones para que la presencia de 'Power Up' se sienta antes de su liberación.



Además, la agrupación desarrolló una plataforma en la que los fans pueden añadir la locación de su publicación en un mapa mundial para desbloquear videos exclusivos sobre la banda y su nueva producción.



'Power Up' marca una nueva etapa para Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Stevie Young después de seis años de ausencia en los escenarios y está compuesto por 12 canciones, coescritas por el mítico Malcolm Young, quien falleció a los 64 años en noviembre del 2017.



Falta todavía un mes para el lanzamiento oficial del álbum, pero AC/DC decidió saldar una deuda con sus seguidores liberando el primer sencillo de la placa número 17: Shot in the Dark. Además, el material será publicado en diferentes formatos para los coleccionistas: estará disponible en plataformas, CD, un vinilo LP y una versión 'deluxe'.



