Polonia detecta covid-19 entre trabajadores de criadero de visones

Polonia detectó 18 casos de coronavirus entre los trabajadores de un criadero de visiones y continúa realizando pruebas a los animales, aunque no se piensa que éstos hayan transmitido la enfermedad a los empleados, dijeron autoridades sanitarias y veterinarias.

Polonia, que es un importante productor de piel de visón, comenzó las pruebas de coronavirus entre sus criaderos y los exámenes a sus trabajadores previamente este mes, luego de que una mutación del virus detectada en visones de criaderos de Dinamarca llevara al sacrificio de todos los animales de granja de la nación escandinava.



Si bien las autoridades no han recibido los resultados de sus pruebas en animales, dijeron que los casos de covid-19 fueron confirmados entre personas conectadas con criaderos.



El jefe de inspección sanitaria dijo que se ubicaron 18 casos de infecciones entre trabajadores de granjas que no estaban relacionados unos con otros.



"Actualmente, no existen bases para concluir que los visones son las fuentes de infección de 18 casos", indicó en un correo electrónico enviado a Reuters.



El inspectorado dijo que había analizado todas las infecciones entre trabajadores de criaderos y sus familias desde comienzos de la pandemia.



Previamente este mes, autoridades veterinarias dijeron que habían ordenado pruebas en 18 criaderos en cuatro regiones administrativas en el país. Grupos de la industria objetaron con firmeza estas pruebas, ante la preocupación de pudieran llevar a un sacrificio masivo de animales.



Polonia, con 354 criaderos y seis millones de animales, es el mayor productor mundial de piel de visón.