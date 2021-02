Jefe de la policía de Texas fue arrestado por falsificar un certificado de divorcio para casarse con una de sus amantes

Jason Collier, quien se desempeñaba como jefe de policía de Texas, Estados Unidos, renunció a su cargo luego de ser arrestado bajo sospecha de falsificar una anulación matrimonial que mostró a una de sus amantes, según las autoridades.

La ciudad de Stinnett anunció la renuncia del jefe Jason Collier “con vigencia inmediata”, según un comunicado difundido el pasado 28 de enero del 2021.



Ese mismo día el hombre de 41 años, fue arrestado por una investigación de “alteración de un registro gubernamental con la intención de defraudar”, lo cual es un delito grave, dijo el sargento Cindy Barkley del Departamento de Seguridad Pública de Texas.



Barkley mencionó que “Collier supuestamente envió un mensaje de texto a la víctima con un registro gubernamental fraudulento adjunto". “El documento fue una anulación matrimonial fraudulenta”, aseguró.



De acuerdo con información del medio The Sun, Collier, de 41 años, envió un mensaje de texto con el documento falso a una de sus novias, Cecily Steinmetz, de 39, quien denunció al policía en Facebook por llevar una "vida doble / triple".



"Me mintió y me presentó documentos de anulación falsos cuando supe que estaba casado". "También me enteré de una segunda novia, Kristi. Nos mintió, a nuestros hijos, y nos pidió a los dos que nos casáramos con él", escribió la mujer.



Debajo de la publicación, Kristi Steinmetz escribió que ella también había estado saliendo con Collier y que estaban comprometidos desde diciembre.



Según el medio New York Post, el escándalo salió a la luz después de que Jason Collier subiera una publicación en Facebook para conmemorar su aniversario con su esposa Opal, con la que tiene cuatro hijos.



Hasta este 1 de febrero, Collier no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.