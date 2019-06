La policía investiga la desaparición de una estatua de Marilyn Monroe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía lanzó una investigación para encontrar una estatua de Marilyn Monroe que desapareció en Hollywood durante el fin de semana (15 y 16 de junio del 2019).

La estatua representa la escena mítica de la película 'The Seven Year Itch', estrenada en 1995, en la que el aire expulsado por una reja de ventilación levanta el vestido blanco de la estrella.



El objeto adornaba lo alto de un pequeño quiosco situado al comienzo del célebre Paseo de la Fama de Hollywood, un lugar muy apreciado por los turistas.



Según las autoridades, un testigo vio cómo un hombre escalaba la estructura el domingo por la noche y utilizaba una sierra para quitar la estatua de Marilyn.

Video: YouTube, cuenta: Bolsadetrabajo encineyafines

Con la ayuda de una escalera de los bomberos, expertos de la policía subieron hasta el lugar del robo para tomar huellas dactilares, pero este martes 18 de junio del 2019 aún no había dado con ningún sospecho.



El quiosco donde se produjo el robo se llama 'Ladies of Hollywood' ('Señoras de Hollywood', por su traducción en español) y está construido sobre pilares que representan a cuatro actrices emblemáticas de la industria del cine originarias de distintas culturas: Mae West, Dorothy Dandridge, Anna May Wong y Dolores Del Rio.