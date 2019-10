Policía de EE.UU. confunde leche en polvo con cocaína y condenan a un hombre a 15 años de prisión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre en situación de calle fue llevado a prisión, luego de que la policía de Oklahoma, en Estados Unidos, hallara en su mochila una lata de café con un polvo blanco. La sustancia fue examinada y se determinó que se trataba de leche en polvo y no cocaína como pensaron los agentes.

La mañana de 12 de agosto del 2019 Cody Gregg manejaba su bicicleta sin camiseta y sin luces traseras, lo que llamó la atención de los uniformados. Ellos le solicitaron que se detenga, pero “él no lo hizo y empezó a pedalear más fuerte como intentando huir”, dijo uno de los policías al medio The Oklahoman.



Los oficiales persiguieron a Gregg durante tres cuadras hasta que el hombre botó su bicicleta y escapó. Cuando finalmente lograron detenerlo y revisaron su mochila hallaron una lata de café que contenía una bolsa transparente con abundante polvo blanco. De inmediato los agentes creyeron que se trataba de cocaína y lo detuvieron.



En el juicio, Gregg fue condenado a 15 años de prisión por posesión de drogas con la intención de distribución, a lo que él se declaró culpable. Sin embargo, el martes 8 de octubre de 2019 exámenes de laboratorio determinaron que la sustancia que llevaba el hombre no era cocaína, sino leche en polvo.

Tras el resultado, el hombre decidió retirar su declaración ante el juez Timothy R. Handerson y este aceptó la solicitud. El caso fue desestimado y Gregg puesto en libertad luego de permanecer en prisión cerca de dos meses por un delito que no cometió.