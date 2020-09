Policía británica busca a ladrones de cinco armas de James Bond

LEA TAMBIÉN

Scotland Yard lanzó este lunes 21 de septiembre del 2020 un llamado a testigos para intentar encontrar a quienes se hicieron con cinco armas de la saga de James Bond, robadas seis meses atrás a unos 20 km al norte de Londres.

El 23 de marzo pasado, por la noche, en tanto el covid-19 encerraba al Reino Unido en estricto confinamiento, estas armas fueron robadas a su propietario en Enfield. Aunque los ladrones fueron detectados por los vecinos, lograron escapar antes de que llegase la policía.



Su botín: dos pistolas Beretta, una Cheetah y otra Tomcat, una Walther PPK, un revólver Smith and Wesson 44 Magnum y otra pistola Lama calibre 22, que aparecieron en los filmes 'Muere otro día', 'En la mira de los asesinos' o 'Panorama para matar' y 'Vive y deja morir', del agente 007.



Una de estas armas de fuego, inutilizadas, la pistola Lama de empuñadura amarilla, fue encontrada en abril, ya oxidada, en un campo cercano a una estación de trenes en Essex Las otras, algunas piezas únicas, no han sido encontradas.



El potente revólver Magnum es el único en el mundo cromado por completo, la Walther PPK es la última que utiliza Roger Moore en la escena de “En la mira de los asesinos”, en la cual la actriz Grace Jones (May Day) es lanzada desde la Torre Eiffel en paracaídas.



Uno de los responsables de la investigación, Paul Ridley, señaló en un comunicado que las armas robadas “son muy reconocibles” y “con absoluta seguridad” serían identificadas “por el público o a quien se las propongan para su compra”.



Subraya, además, el “valor sentimental” que tenían estas armas para su propietario, que iban a integrar una “exposición nacional”.



La policía difundió este lunes imágenes de videovigilancia que mostraban un vehículo sospechoso justo antes del robo, un Vauxhall de color gris, y renovó su llamado a testigos.



Los delincuentes fueron descritos como tres hombres con acento de Europa del este, vestidos con ropa oscura y enmascarados.