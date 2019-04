Polémica por YouTubers veganos que no siguen las dietas que recomiendan

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El escándalo que se desató luego de que la YouTuber Rawvana, que promovía en sus canales un estilo de vida crudivegano, fue grabada comiendo pescado ha puesto sobre la mes el debate sobre los influencers y los estilos de vida que promueven. Si bien en redes sociales hacen creer a sus miles de seguidores que viven como predican, no siempre es el caso.

Rawvana no ha sido la única, otros YouTubers como Bonny Rebecca, Tim Shieff, Raw Alignment y Stella Ra, quienes predicaban los beneficios de ser vegano coinciden en que "dejaron de seguir la dieta en los últimos meses", informa BBC Mundo. Según el medio, en conjunto, estos personajes sumaban casi dos millones de seguidores en el servicio de videos de Google.



Rawvana hizo un 'mea culpa' luego de que el video en el que aparece comiendo pescado se volvió viral. En el clip de media hora de duración que hasta este 4 de abril del 2019 suma más de tres millones de reproducciones, la joven explica que padecía amenorrea (ausencia de menstruación) y que esa fue la principal causa por la que decidió modificar su alimentación.

La YouTuber Rawvana fue grabada comiendo pescado, pese a que promovía en sus redes un eslito de vida crudivegano. Foto: captura.



Además, aseguró que dejó de ovular, tuvo problemas en su digestión y le detectaron un déficit de minerales y vitaminas. Como consecuencia de esto, le diagnosticaron anemia.



Su video no fue bien recibido, suma más de 145 000 'no me gusta en YouTube, frete a 55 000 'me gusta' y está lleno de comentarios que critican a Rawvana. "Sabiendo que tu 'dieta' causa tantos daños a la salud lo seguías promocionando, abusadora irresponsable", escribe una usuaria.



"Yo seguí tu dieta por un año y casi me quedo calva, el hierro por los suelos, la vitamina D, etc. Esto lo tenías que haber ido compartiendo en todo momento, estoy muy decepcionada", dice otra. "Que mal que desde hace tres años o más estabas con problemas y seguiste engañando a tus seguidores, qué pasa contigo, quién sabe cuántas se han enfermado por tus súper consejos", critica otra.



En enero del 2019, otra YouTuber que se hizo famosa por ser vegana, Stella Rae, anunció que "renunciaba" al veganismo. Dijo a sus seguidores que tenía mucho antojo de salmón. Lo hizo también por medio de un video que no fue bien recibido entre sus seguidores, pues en él confiesa que llevaba más de un año comiendo productos de origen animal.

Video: YouTube, cuenta: Stella Rae



"Me parece desagradable que hayas usado a los veganos para vender tu línea de ropa por tanto tiempo. Es inmoral y realmente muestra tu carácter" dice un usuario, en los comentarios. "Fuiste la razón por la que me volví vegana. Me confunde el hecho de que hayas grabado videos en los que lloras por los derechos animales y aseguras defenderlos y luego cambiaste a comértelos. Que decepcionante", escribe una usuaria en un comentario que tuvo más de 1 000 'me gusta'.



"Has estado comiendo productos animales por más de un año, pero no te molestaste en actualizar a tus seguidores y decirles que ya no eras vegana hasta que Bonny Rebecca hizo un video en el que obtuvo más de un millón de reproducciones", critica otra usuaria. Ella hace referencia a otra YouTuber que dejó de ser vegana e hizo un video que se volvió viral.



Problemas de piel y en el intestino fueron las causas que llevaron a Bonny Rebecca a dejar el veganismo. Así lo confesó en un video difundido el 14 de enero del 2019 que, al contrario de los clips de Rawvana y de Stella Rae, tiene más 'me gusta' que 'no me gusta' en YouTube. La joven había sido vegana por cinco años.



"Odio esconderme de ustedes y siento que estoy viviendo una mentira, así que quiero que se sepa todo y sacarlo de mi pecho", dice al inicio del video en el que explica que ser vegana era "todo para mi. Mi vida, mi identidad, la motivación detrás de mi canal de YouTube. Era simplemente mi mundo entero y algo en lo que realmente creía", sostiene.



En el clip, la joven confesó que dejó el estilo de vida seis meses atrás por problemas de salud que, si bien ya estaban presentes antes de que se convirtiera al veganismo, regresaron meses después de que cambió su dieta.



Según su relato, antes de dejar de ser vegana intentó intentó otras versiones de dietas que aún evitaban los productos de origen animal, nada mejoraba su salud. Tras consultar con nutricionistas, decidió consumir proteína para resolver el problema.



La YouTuber se sometió a diversos estudios que finalmente determinaron que tanto ella como su novio tenían alergias a algunos productos basados en plantas. Esto los llevó a consumir nuevamente huevos, pescado y eventualmente pollo. Esto finalmente mejoró su salud.



"Quiero dejar en claro que no culpo al veganismo de estos problemas. No me arrepiento de haber sido vegana, sigue siendo la mejor decisión que he tomado", concluyó en su video.

Video: YouTube, cuenta: Bonny Rebecca

Un rumbo diferente tomó el Timothy Shieff, un atleta británico que tenía casi 200 00 seguidores en YouTube y que culpó al veganismo de su incapacidad para alcanzar un orgasmo. Según sus palabras, pudo "eyacular por primera vez en meses" luego de dejar su estilo de vida vegano.



Alyse, una joven que se identificaba en YouTube como Raw Alignment fue la última YouTuber vegana que difundió un video en el que admitió que había dejado ese estilo de vida. Lo hizo el pasado 18 de marzo del 2019 en un video de casi 36 minutos.

Video: YouTube, cuenta: Raw Alignment



En el clip, la joven admitió que se ha alimentado de pescado desde diciembre del 2018 y de esta forma confirmó las sospechas de sus fanáticos quienes creían que Alyse había dejado el veganismo tras haber sido abierta en otros clips sobre sus problemas de salud.



Según sus palabras, su estilo de vida vegano le causó problemas como dolores de cabeza, pérdida de apetito y memoria e incapacidad para articular bien las palabras. Sin embargo, sus seguidores criticaron a la YouTuber por el tiempo que le tomó anunciar el cambio en su alimentación y la acusan de haberse tardado tanto para poder ganar más dinero.



Los casos de estos 'influencers' generaron un debate sobre su espacio en las redes sociales y cómo pueden llegar a hacer que la gente tome decisiones sobre su alimentación que pueden afectar su salud.



La BBC cita a la nutricionista Rhiannon Lambert quien dijo al diario británico The Daily Telegraph que ha registrado un incremento de pacientes que llegan a su clínica "con síntomas relacionados con la malnutrición e incluso desórdenes alimenticios, después de seguir consejos que encontraron en redes sociales". Diversos usuarios de YouTube y otras plataformas no han dudado en recordar que los 'influencers' no son médicos.