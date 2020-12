La polémica por los trenes chatarrizados sigue; director del INPC fue removido

Por medio de un comunicado que fue publicado la tarde de este 10 de diciembre del 2020, Joaquín Moscoso informó que deja su cargo como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). En el documento se señala que la decisión se la tomó desde el Ministerio de Cultura y que fue ejecutada a través del directorio de esta institución.

Moscoso contó a este Diario que durante la reunión del directorio, la Ministra de Cultura, Angélica Arias, propuso su remoción del cargo. “Cuando pasó el tema de la votación pregunté cuáles eran las causales de la remoción y me dijeron que no era necesario explicarlas, pero que no tenía que ver con una descalificación a mi gestión, sino que era un tema de confianza”.



Para Moscoso, la remoción a su cargo tiene que ver con el pronunciamiento público que hizo sobre la defensa del patrimonio cultural ferroviario. “Mi última gestión como Director Ejecutivo del INPC fue defender con firmeza la conservación de los bienes patrimoniales y de interés histórico y cultural del Sistema Ferroviario del Ecuador, desde una visión eminentemente técnica enmarcada en la Constitución y la Ley de Cultura”.



Por su parte, el Ministerio de Cultura, compartió un comunicado en su página web, señalando que existen ciertos procesos técnicos “que no han sido llevados con eficiencia y oportunidad” por el INPC, entre ellos la presencia de asentamientos informales y huaquerismo dentro del complejo arqueológico Cerro de Hojas-Jaboncillo, así como los eventos de huaquerismo en el sitio arqueológico Balsamaragua (Jaramijó).



Asimismo, señala que recibió con sorpresa los comunicados públicos del INPC, en los que cataloga como “de interés cultural” a varios vagones en proceso de chatarrización propiedad de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador.



“Esto ha generado confusión e intranquilidad en la ciudadanía a pesar de que, según informes del propio INPC, dichos vagones no son parte del patrimonio nacional”, señaló el Ministerio.



Al respecto, Moscoso sostiene que desde el INPC se informó que aunque los vagones no forman parte del inventario del proceso de declaratoria patrimonial, los mismos sí tienen interés de carácter cultural y carácter patrimonial. “Eso es algo que se hizo caso omiso desde la Empresa Ferrocarriles del Ecuador”.