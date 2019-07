Polémica por requisitos para participar en concurso de belleza en México

LEA TAMBIÉN

La organización del certamen Miss Nuevo León, que selecciona a la representante de ese estado mexicano que posteriormente competirá en el Miss México, dio a conocer este 23 de julio del 2019 los requisitos que deben cumplir quienes aspiren al título Miss Nuevo León 2019. Del listado, dos puntos llamaron la atención de los internautas: "belleza física" y "mujer de nacimiento".

Otros requerimientos que deben cumplir las aspirantes son: "mexicana, entre 18 y 25 años durante el 2019, 1,65 metros de estatura mínima, estudiante o egresada, idioma inglés, vocación para trabajar en proyectos sociales", se lee en la publicación de Facebook de Miss Nuevo León



El anuncio de los requisitos causó una ola de comentarios en redes sociales. Están los usuarios que defienden el hecho de que se haya incluido el requisito de ser "mujer de nacimiento", sin embargo, hay otros que calificaron al concurso de "transfóbico" y "retrógrado".



Otros también criticaron el primer requisito del certamen: "belleza física". Ante esto, una usuaria escribió: "esperemos que sean inteligentes, más que bellas". "¿La belleza física es indispensable? pregunta seria", ironizó otra.



Otros, en cambio, rechazaron el hecho de que sigan existiendo concursos de belleza. Una usuaria dijo que el Gobierno del Estado de Nuevo León debería "replicar la acción del Gobierno de Quito", que el pasado 16 de julio del 2019 anunció que no se realizará más la elección de la Reina de Quito.

La misma usuaria dijo que si el Gobierno de Nuevo León no eliminará el certamen debería "al menos asegurarse de que los concursos que se lleven a cabo no sean discriminatorios, que no sigan cosificando a la mujer y replicando la violencia de género... la belleza es subjetiva por lo que los requisitos para participar no deberían de ser restrictivos y discriminatorios como los que aquí se presentan"



Otra mujer dejó un comentario en el que expresó que esperaba que se tomen en serio "los proyectos sociales, incluso más que la belleza. Los proyectos sociales no son un chiste", sentenció.

En México, a finales del 2018 una persona transexual se quitó la vida tras defender la participación de la primera mujer trans en el Miss Universo, Ángela Ponce. Esto luego de que la ex Miss Universo Lupita Jones criticara la participación de Ponce en el Miss Universo 2018 diciendo que "una mujer nacida jamás va a ser igual a una transgénero, biológicamente no son iguales".