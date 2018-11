Polémica en redes por la inclusión de Américo en cartel de Lollapalooza Chile

LEA TAMBIÉN

El cartel del festival Lollapalooza de Chile lo encabezan Kendrick Lamar, el primer rapero ganador de un Pulitzer y acreedor de 12 premios Grammy; Arctic Monkeys, ganadora de los premios a mejor banda británica en 2008 y 2014; Twenty One Pilots, cuyo álbum ‘Blurryface’ alcanzó en 2014 el número uno en Top Billboard 200 y vendió más de 792 000 copias en Estados Unidos.

Entre otros artistas están Lenny Kravitz, DJ Tiësto, Interpol, Ziggy Marley, Snow Patrol, Portugal The Man, Bring Me The Horizon y Américo. La inclusión de este último músico generó diversas reacciones en los seguidores del festival.



Aunque Américo tiene todos los méritos de la industria musical para participar en el festival, a muchos fans rockeros no les agrada su presencia en Lollapalooza. “No puedes traer a Américo”. “¿En serio Américo? ¿Américo a morir?”. “¿Y 31 Minutos? ¿Y Dúa Lipa? ¿Américo? ”. Estos fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook dejaron en la publicación del cartel.

En Twitter, las críticas se hicieron tendencia. “Con mi hermana no sabemos si regalarle la entrada a nuestros viejos”, escribió Pia Giovanetti. “Juanes se salvó de las burlas solo porque está Américo en el line-up”, tuiteó por su parte Iván Alarcón.

con mi hna no sabemos si ir o regalarle la entrada a nuestros viejos #LollaCL #Americo — Pia Giovanetti (@PiaGiovanetti) 21 de noviembre de 2018

El cantante chileno es una leyenda, pero no precisamente en el ámbito de la escena alternativa. Más bien, es un ícono de la cumbia y las baladas. Sus álbumes ‘A morir’ y ‘En vivo’ se ubican, respectivamente, en el tercer y décimo lugar en ventas en la historia de la nación austral.



El festival Lollapalooza en Chile se llevará a cabo los días 29. 30 y 31 de marzo de 2019 en la capital de ese país, Santiago. La primera edición se realizó en 2011.